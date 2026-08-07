Porsche загуби огромна сума през първата половина на 2026 г. и отправи тежки критики към Volkswagen

Porsche SE - част от Volkswagen Group и основен акционер в групата - отчете нетна загуба от 2,22 млрд. евро за първото полугодие на 2026 г., което представлява обрат спрямо малката печалба, отчетена година по-рано. Компанията публично призова „Фолксваген“ да предприеме по-бързи и по-драстични мерки за съкращаване на разходите, като предупреди, че концернът се намира на „исторически кръстопът“. Председателят на Управителния съвет на Porsche и част от Надзорния съвет на VW Ханс Дитер Пьотш заяви, че „колкото по-дълго се отлагат решенията, толкова по-големи стават проблемите“, като настоя, че бизнес съображенията трябва да имат предимство пред всичко останало.

Финансовият директор определи като „наложително“ намаляването на свръхкапацитета и разходите и заяви, че не трябва да има „никакви табута“, в противен случай Volkswagen рискува да изостане трайно от конкурентите си.

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"Бързи и решителни действия" се искат от "Фолксваген"

"Порше" продължава да оперира "в предизвикателна пазарна среда за основните си инвестиции, което се отразява съответно на финансовите резултати", признават от компанията в свое изявление. "Поради непарични ефективни загуби от обезценка резултатът на групата след данъци възлиза на минус 2,2 милиарда евро (предходната година беше плюс 0,3 милиарда евро). През първото полугодие бяха признати загуби от обезценка върху балансовата стойност на инвестициите във Volkswagen AG в размер на 3 милиарда евро и в Porsche AG в размер на 0,2 милиарда евро", гласи съобщението.

"Сега, след като Porsche AG договори всеобхватен пакет за бъдещето, е ред на Volkswagen да вземе бързи решения и да направи решителни действия", добавят от компанията.

„Групата „Фолксваген“ се намира на исторически кръстопът. Решенията, които „Фолксваген“ вземе сега, ще определят нейното бъдеще. В интерес на компанията и нейната устойчива конкурентоспособност, всеки трябва да поеме инициативата и да поеме отговорност. Колкото по-дълго се отлагат решенията, толкова по-големи ще станат проблемите. Сега вниманието трябва да бъде насочено изцяло към това, което е необходимо от бизнес и икономическа гледна точка. Всички други съображения трябва да останат на второ място“, казва Ханс Дитер Пьотш.

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„Наложително е да се намали излишният капацитет, значително да се съкратят разходите и фундаментално да се укрепят способностите на групата за вземане на решения и тяхното изпълнение. Като мажоритарен акционер на обикновените акции на Volkswagen AG, Porsche SE подкрепя Управителния съвет на групата и неговите предложения. Целта е конкурентоспособността. За да се постигне тя, трябва да се разгледат всички възможности. В противен случай Volkswagen рискува трайно да загуби позиции спрямо международните си конкуренти“, добавя д-р Йоханес Латвайн, член на Управителния съвет, отговарящ за финансите и IT.

Снимка: Porsche

"Порше" продължава да се развива като инвестиционна платформа

Освен основните си инвестиции, Porsche SE продължава да се развива като диверсифицирана инвестиционна платформа. В сегмента на портфейлните инвестиции през първата половина на 2026 г. бяха направени последващи инвестиции в Quantum Motion, Quantum Systems и Waabi.

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"Благодарение на успешната инвестиционна стратегия резултатът след данъци в сегмента на портфейлните инвестиции отбеляза значително увеличение до 148 милиона евро в сравнение с 29 милиона евро за същия период на предходната година. По-конкретно, преоценката на акциите в Quantum Systems след допълнителен кръг на финансиране доведе до положителен принос към печалбата от 111 милиона евро в този сегмент", хвалят се от Porsche.

През първото тримесечие на 2026 г. Porsche SE вече реализира постъпления в размер на 60 милиона евро от продажбата на инвестицията си в Celestial AI. Освен това има компонент на покупната цена, свързан с резултатите, който отваря допълнителен атрактивен потенциал за увеличаване на стойността. Като цяло балансовата стойност на портфейлните инвестиции продължава да показва много положителна тенденция и в момента възлиза на над 630 милиона евро.

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Нетният дълг на групата Porsche SE намаля до 5 милиарда евро към 30 юни 2026 г. (към 31 декември 2025 г. беше 5,1 милиарда евро). Притокът на парични средства от оперативната дейност включва по-специално получени дивиденти от Volkswagen AG в размер на 0,6 милиарда евро и от Porsche AG в размер на 0,1 милиарда евро. От разпределените дивиденти на Volkswagen AG е удържан данък върху капиталовите печалби в размер на 0,2 млрд. евро. Очаква се данъкът върху капиталовите печалби да бъде възстановен през финансовата 2027 година. Изплащането на дивидентите от Porsche AG е извършено без удържане на данък върху капиталовите печалби. Изходящите парични потоци включват по-специално изплащането на дивиденти на акционерите на Porsche SE в размер на 0,5 млрд. евро.

Porsche SE продължава да очаква положителен коригиран резултат на групата след данъци в размер между 1,5 млрд. евро и 3,5 млрд. евро за финансовата 2026 година и очаква нетният дълг да бъде между 4,7 млрд. евро и 5,2 млрд. евро.

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