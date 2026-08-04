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Украйна принуди перла на руската икономика да бяга от Русия

04 август 2026, 16:30 часа 394 прочитания 0 коментара
Снимка: Принтскрийн: Telegram, ASTRA
Украйна принуди перла на руската икономика да бяга от Русия

Най-големият руски онлайн търговец Wildberries, който е оприличаван на руския еквивалент на Amazon, изглежда се готви да напусне Русия - или поне в голяма степен. Причината е очевидна - за няма и месец с далекобойните си дронове Украйна съсипа огромна част от складовете на компанията.

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Министърът на търговията на Казахстан потвърди, че Wildberries ще започне да строи складове в бившата съветска република на обща площ 260 000 квадратни метра. Става въпрос за две бази - първата е близо до Алмати, тя ще е 100 000 квадратни метра, а втората вече е в процес на изграждане. Тя е 160 000 квадратни метра и се намира в Астана.

Очаква се съоръженията да заработят в началото на 2027 година. Отделно, Wildberries държи под наем около 46 000 квадратни метра складова площ в Казахстан. Само че при такова разширяване на базата и ако Wildberries продължи да доставя стоки за руската армия, Казахстан може да се сблъска с проблеми със западни санкции.

Иначе потребители на Threads коментират, че след като украинските дронове почнаха да съсипват Wildberries, цените на стоките, минаващи през руския онлайн търговец, са скочили доста. Оплаквания има чак от Беларус - за поскъпване с между 50 и 100% на какво ли не. "Например, цената на кучешката храна, с която храня кучето си в Wildberries, беше 76 рубли за 3 кг. Сега е 108 рубли. Съпругата ми също отбеляза, че цената на ножицата за нокти например се е увеличила от 13-14 рубли на 24 рубли", пише в една от публикациите с оплаквания.

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Други коментари: "Мама купуваше храна за 100 рубли, сега е 180". "Всичко буквално е поскъпнало с поне по 20-30 рубли наведнъж. Чакам поръчката си от две седмици. Май е свършила наличността" - Още: Цените в Русия ще скочат още повече заради украинските удари по Wildberries (ВИДЕО)

А "Радио Свобода" публикува сателитни снимки, показващи склада на Wildberries в Новосемейкино, Самарска област, след атаката с украински дронове на 2 август. Пожарът гори 2 дни и напълно унищожи съоръжението":

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руска икономика WILDBERRIES война Украйна украински дронове
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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