За първи път в България: поръчваме храна от ресторанти и продукти от магазини чрез AI асистент

Потребителите на Glovo откриват всичко необходимо и сравняват предложения с ChatGPT и Claude

За първи път в България потребителите могат да откриват и поръчват храна от ресторанти, продкти от супермаркети и стоки за ежедневието чрез директен разговор с изкуствен интелект в ChatGPT и Claude. Новият AI Shopping Assistant на технологичната платформа Glovo позволява на клиентите да сравняват предложения и да пазаруват според моментните си нужди на разговорен език.

Клиентите могат да опишат по естествен начин какво им е необходимо, за да получат персонализирани предложения от близки магазини и ресторанти, достъпни в Glovo, независимо дали търсят подарък в последния момент, продукти за вечеря или стоки за бита. Достатъчно е да напишат в ChatGPT или Claude своето желание и да тагнат технологичната платформа: „@Glovo, искам да купя видеоигра за рождения ден на 14-годишното си дете“. След тази команда AI асистентът предлага най-подходящите варианти според зададените критерии.

След като свържат приложението си с ChatGPT или Claude, потребителите могат да водят естествен разговор с AI асистента, който запомня техните предпочитания и критерии, като например ориентировъчен бюджет. Естественият разговор с асистента премахва нуждата от навигиране през менюта и филтри на приложението за откриване на най-подходящите варианти.

AI Shopping Assistant предлага до пет персонализирани предложения за налични продукти в близки магазини, заедно със снимка, цена, информация за търговеца и потребителски оценки. Търсенето и откриването на продукти става директно в ChatGPT или Claude, а с натискането на бутона „Виж в Glovo“ потребителят бива пренасочен към мобилното приложение или уебсайта на Glovo, където сигурно завършва своята поръчка и плащане.

Glovo въвежда AI Shopping Assistant в отговор на нарастващата тенденция потребителите да използват генеративен изкуствен интелект при търсенето и избора на продукти. С интеграцията си в ChatGPT и Claude компанията прави още една стъпка към това да бъде там, където потребителите прекарват все повече от времето си онлайн.

„Винаги търсим нови начини да бъдем там, където са нашите потребители. Присъствието ни в Claude и ChatGPT означава, че хората могат да откриват всичко, което Glovo предлага, като част от един естествен разговор, без никакви затруднения. Glovo винаги е било приложението, което предлага избор и удобство в ежедневието, а това е още една стъпка именно в тази посока“, коментира Широ Теури, главен технологичен директор на Glovo.