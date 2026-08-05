Ще има ли "служене" на Радев към Георги Гергов? Гълъб Донев решава съдбата на Пловдивския панаир

Върховният касационен съд (ВКС) е дал на 29 юли 7-дневен срок на министъра на финансите Гълъб Донев да заяви дали ще представлява държавата по делото за опазване на държавния интерес в собствеността на Международен панаир – Пловдив. Според върховните магистрати именно министърът на финансите, а не икономическият, е компетентният орган да представлява държавата по казуса. Той трябва да заяви и дали потвърждава всички процесуални действия, извършени досега от Министерството на икономиката.

Тънкият момент в случая е следният: ако Гълъб Донев откаже да продължи да води делото, то ще бъде прекратено и така ще отпадне последната пречка в Търговския регистър да се впише Георги Гергов като едноличен собственик на Пловдивския панаир. Бизнесменът е почетен консул на Руската федерация в Пловдив.

Определението обаче не е видимо на сайта на ВКС, а само в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП).

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Любопитно име е докладчик по делото

Разследващата медия BIRD.bg обръща специално внимание на докладчика по делото - съдия Мадлена Желева, която нашумя още през 2018 г. покрай „делото за 102 милиона лева“ от наследството на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ).

Тогава стана голям скандал, след като ръководителката на Софийския апелативен съд (САС) Даниела Дончева иззе делото и го разпредели сама на себе си, а съдията Милен Василев я обвини в корупция. След като Дончева бе принудена да се отведе, делото отиде при Желева.

Делото за Пловдивския панаир

Снимка: Георги Гергов, БГНЕС

Делото беше заведено през юли 2023 г. от тогавашния министър на икономиката Богдан Богданов в кабинета „Денков – Габриел“, с иск държавата да защити правата си върху акциите на Пловдивския панаир. Той поиска и обезпечителни мерки – спиране на вписването на апорта и запор върху акциите. Поводът бе намерението на община Варна да апортира подарените й от правителството на Бойко Борисов акции в Панаира в дружеството собственик „Пълдинтур инвест“, контролирано изцяло от бизнесмена Георги Гергов. На практика това означаваше, че Гергов ще стане собственик на 79% от Пловдивския панаир.

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Ако този ход бъде изпълнен до края - т.е. при прекратяване на делото - то Гергов ще може еднолично да взема решения за бъдещето на дружеството.

Според общинския съветник от ПП–ДБ Веселина Александрова, която стоеше в инициативата държавата да води дела за акциите си, ако в определения срок Гълъб Донев не потвърди извършените до момента действия по делото, те ще бъдат обезсилени, включително и исковата молба. По думите ѝ пред БНР - отказът ще означава директно "служене" на Георги Гергов.

От ПП-ДБ призоваха и Донев, и премиера Румен Радев да продължат делото за Пловдивския панаир и да защитят държавния и обществения интерес.

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Според Александрова казусът има и бързо решение - Общинският съвет на Варна да вземе решение за връщане на държавата на акциите си в Панаира.

Ако финансовият министър потвърди държавния иск към варненските акции в Пловдивския панаир, ВКС ще трябва да реши първо дали жалбите по делото са допустими. Ако е така, предстои гледане на делото по същество.