Руски ракети срещу украинския бизнес: Поне 13 компании пострадаха при атаката от 5 август (ВИДЕО)

Нощната руска атака вчера, на 4 срещу 5 август, се оказа най-тежкият удар по украинския бизнес от началото на пълномащабната война на диктатора Владимир Путин. Силите му успяха да поразят логистични центрове, складове и производствени обекти, включително на известни международни компании. Отново основна цел беше Киев. Руснаците изстреляха 115 дрона и 28 ракети (24 балистични и 4 противокорабни), а украинските сили не са свалили нито една от тях, явно поради тотална липса на ракети прехващачи "Пейтриът" (Patriot).
Russian ballistic missile and drone strikes on Kyiv overnight heavily damaged multiple civilian logistics sites.— Clash Report (@clashreport) August 5, 2026
Rozetka's main warehouse in Brovary (Ukraine's largest online retailer) was destroyed, and a Nova Poshta branch in Kyiv's Obolon district was nearly leveled. pic.twitter.com/I6tENs1i9I
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Най-малко 17 души загинаха, а поне 44 други бяха ранени вследствие на поредната комбинирана въздушна атака на Руската федерация. Някои от пострадалите са в тежко състояние.
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Най-малко 13 компании са засегнати
Засегнати бяха и най-малко 13 компании. Сред тях са:
- NOVUS (онлайн магазин): Логистичният център е претърпял множество преки попадения и дейността му е напълно преустановена;
- "Нова поща": Сортировъчен център в Киев беше унищожен, в резултат на което загинаха трима служители.
- ROZETKA (онлайн магазин): Складовият комплекс в Бровари беше унищожен;
- Epicentr (национална мрежа от търговски центрове): Два логистични комплекса бяха унищожени, както и фабриката на Epicentr Ceramic Corporation. Един служител на компанията загина;
- INTERTOP (магазин за дрехи, обувки, аксесоари): Главният логистичен склад беше напълно унищожен;
- PUMA: Напълно унищожен склад;
- LIQUI MOLY Ukraine (дистрибутор на моторни масла): Централният склад за продукти изгоря напълно;
- Toyota Ukraine: Вече няма склад за резервни части и свързани стоки, като е възможно да възникнат временни закъснения в доставките;
- Fozzy Group (една от най-големите индустриални групи в Украйна): Два логистични центъра са засегнати. Шестима служители на Silpo - онлайн супермаркет, част от компанията - са загинали.
Russia struck a "Rozetka" warehouse in Brovary, near Kyiv, today. pic.twitter.com/Z6bBHu7iQf— WarTranslated (@wartranslated) August 5, 2026
▪️PUMA: The warehouse was completely destroyed. ▪️LIQUI MOLY Ukraine: The central warehouse of products was completely burned down. ▪️Toyota Ukraine: A warehouse of spare parts and related goods was lost, and there may be temporary delays in supply. ▪️Fozzy Group: Two logistics… pic.twitter.com/Pldml7sdoQ— WarTranslated (@wartranslated) August 5, 2026
Сред другите засегнати компании са транспортно-експедиторската фирма Brokbridge, фабриката Plastmas, логистичната компания Raben Ukraine и компанията "Евробетон" (Eurobeton).
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Eight people were killed at Kvitneva station in Kyiv region's Brovary district, official Vitalii Bihun said. About 12 people are hospitalized, while the status of three others remains unclear. Five other sites in the district were hit, including logistics companies. #Ukraine https://t.co/WHqgFW2Bfe pic.twitter.com/dsCSJX5POf— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2026