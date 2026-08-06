Войната в Украйна:

Руски ракети срещу украинския бизнес: Поне 13 компании пострадаха при атаката от 5 август (ВИДЕО)

06 август 2026, 9:30 часа 365 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України/Facebook
Руски ракети срещу украинския бизнес: Поне 13 компании пострадаха при атаката от 5 август (ВИДЕО)

Нощната руска атака вчера, на 4 срещу 5 август, се оказа най-тежкият удар по украинския бизнес от началото на пълномащабната война на диктатора Владимир Путин. Силите му успяха да поразят логистични центрове, складове и производствени обекти, включително на известни международни компании. Отново основна цел беше Киев. Руснаците изстреляха 115 дрона и 28 ракети (24 балистични и 4 противокорабни), а украинските сили не са свалили нито една от тях, явно поради тотална липса на ракети прехващачи "Пейтриът" (Patriot). 

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Най-малко 17 души загинаха, а поне 44 други бяха ранени вследствие на поредната комбинирана въздушна атака на Руската федерация. Някои от пострадалите са в тежко състояние.

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Най-малко 13 компании са засегнати

Засегнати бяха и най-малко 13 компании. Сред тях са:

  • NOVUS (онлайн магазин): Логистичният център е претърпял множество преки попадения и дейността му е напълно преустановена;
  • "Нова поща": Сортировъчен център в Киев беше унищожен, в резултат на което загинаха трима служители.
  • ROZETKA (онлайн магазин): Складовият комплекс в Бровари беше унищожен;
  • Epicentr (национална мрежа от търговски центрове): Два логистични комплекса бяха унищожени, както и фабриката на Epicentr Ceramic Corporation. Един служител на компанията загина;
  • INTERTOP (магазин за дрехи, обувки, аксесоари): Главният логистичен склад беше напълно унищожен;
  • PUMA: Напълно унищожен склад;
  • LIQUI MOLY Ukraine (дистрибутор на моторни масла): Централният склад за продукти изгоря напълно;
  • Toyota Ukraine: Вече няма склад за резервни части и свързани стоки, като е възможно да възникнат временни закъснения в доставките;
  • Fozzy Group (една от най-големите индустриални групи в Украйна): Два логистични центъра са засегнати. Шестима служители на Silpo - онлайн супермаркет, част от компанията - са загинали.

Сред другите засегнати компании са транспортно-експедиторската фирма Brokbridge, фабриката Plastmas, логистичната компания Raben Ukraine и компанията "Евробетон" (Eurobeton).

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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