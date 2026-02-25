Главболгарстрой във Вашингтон: Вертикалният газов коридор във фокуса на енергийната дипломация

Проектът се утвърждава като стратегически приоритет за енергийната сигурност на Стария континент

Трансатлантическата среща на високо равнище, проведена във вторник в Института за мир във Вашингтон, постави във фокус изграждането на Вертикалния газов коридор и международното сътрудничество между Съединените щати и Европа за осигуряване на надеждни и диверсифицирани доставки на природен газ за Стария континент. Във форума участваха представители на американската и европейската администрация, ръководители на водещи американски енергийни компании, както и експерти в областта на енергетиката и сигурността.

Домакин на събитието беше Националният съвет за енергийна доминация на САЩ – ключов орган към Белия дом с водеща роля във формирането на енергийната политика на страната. Форумът бе открит от изпълнителния директор на Съвета Джарод Ейджън, който акцентира върху стратегическото значение на Вертикалния газов коридор за Европа и САЩ като инструмент за диверсификация на енергийните източници и за укрепване на енергийната сигурност в региона на Централна и Югоизточна Европа.

Снимка: Министърът на вътрешните работи на САЩ и председател на Националния съвет за енергийна доминация Дъг Бъргъм откри Трансатлантическата среща на върха за сигурността на газовите доставки

В рамките на срещата председателят на Управителния съвет на Главболгарстрой Калин Пешов проведе разговор с Джарод Ейджън, по време на който бяха обсъдени темповете на изпълнение на проекта на територията на България. Страната ни е първата от общо седем държави по трасето на Вертикалния газов коридор, която стартира реални строителни дейности по изграждането на стратегическия проект през пролетта на 2025 г.

Значимостта на Вертикалния газов коридор беше подчертана и от министъра на вътрешните работи на САЩ и председател на Националния съвет за енергийна доминация Дъг Бъргъм. В изказването си той подчерта, че реализацията на проекта допринася за задълбочаване на енергийното партньорство между Съединените щати и Европа и за укрепване на енергийната сигурност и стабилност в региона на Централна и Югоизточна Европа.