Спорт:

Клуб от елита на България записа 10-ти пореден мач без победа и се засили към Втора лига

27 февруари 2026, 16:39 часа 270 прочитания 0 коментара
Клуб от елита на България записа 10-ти пореден мач без победа и се засили към Втора лига

Кризата в Спартак Варна се задълбочава: отборът от елита на България записа 10-ти пореден шампионатен двубой без победа и е все по-близо до дъното на таблицата! "Соколите" допуснаха загуба от Арда Кърджали с 0:1 като гост в среща от 23-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение отбеляза Антонио Вутов в началните минути на второто полувреме, а двубоят бе белязан и от два червени картона.

Спартак падна от Арда след нов мач, в който остава с 10 души

Спартак, който стартира пролетния дял с три поредни равенства, се надяваше най-после да се добере и до победа в елита. Само че гостите от Варна не си помогнаха особено в началото на второто полувреме, когато Димо Кръстев бе изгонен и остави съотборниците си с човек по-малко по сходен сценарий на този на последния мач с Локомотив Пловдив. Сега обаче варненци не се спасиха от загубата, след като Вутов вкара само две минути след червения картон.

Още: Скандал във Враца: вандал е съсипал терените на Ботев

Спартак Варна

"Соколите" са близо до дъното на таблицата

Иначе и Арда доигра мача с човек по-малко, тъй като в 75-ата минута Тодор Павлов бе изгонен. Така Спартак записа шеста загуба в последните си десет шампионатни двубоя, а в другите мачове записа равенство. Последната победа на тимът от Варна дойде на 24 октомври срещу тима на Ботев Пловдив. Спартак остава на 12-то място от 16 отбора с актив от 20 точки, но Добруджа, Берое, Септември и Монтана са зад тях в рамките на 1 до 5 точки.

Иначе Арда взе втора победа в последните си три мача, като е седми с 31 точки - на пет точки от петия Черно море, който е с мач по-малко. Тимът от Кърджали е и на 1/2-финал за Купата на България, където ще играе с Локомотив Пловдив, а при евентуален триумф за Купата, ще влезе отново в евротурнирите, в които се състезава и този сезон.

Още: В Испания засипаха Веласкес с похвали

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Спартак Варна Първа лига Арда Кърджали
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес