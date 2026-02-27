Клуб от елита на България записа 10-ти пореден мач без победа и се засили към Втора лига

Кризата в Спартак Варна се задълбочава: отборът от елита на България записа 10-ти пореден шампионатен двубой без победа и е все по-близо до дъното на таблицата! "Соколите" допуснаха загуба от Арда Кърджали с 0:1 като гост в среща от 23-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение отбеляза Антонио Вутов в началните минути на второто полувреме, а двубоят бе белязан и от два червени картона.

Спартак падна от Арда след нов мач, в който остава с 10 души

Спартак, който стартира пролетния дял с три поредни равенства, се надяваше най-после да се добере и до победа в елита. Само че гостите от Варна не си помогнаха особено в началото на второто полувреме, когато Димо Кръстев бе изгонен и остави съотборниците си с човек по-малко по сходен сценарий на този на последния мач с Локомотив Пловдив. Сега обаче варненци не се спасиха от загубата, след като Вутов вкара само две минути след червения картон.

Още: Скандал във Враца: вандал е съсипал терените на Ботев

"Соколите" са близо до дъното на таблицата

Иначе и Арда доигра мача с човек по-малко, тъй като в 75-ата минута Тодор Павлов бе изгонен. Така Спартак записа шеста загуба в последните си десет шампионатни двубоя, а в другите мачове записа равенство. Последната победа на тимът от Варна дойде на 24 октомври срещу тима на Ботев Пловдив. Спартак остава на 12-то място от 16 отбора с актив от 20 точки, но Добруджа, Берое, Септември и Монтана са зад тях в рамките на 1 до 5 точки.

Иначе Арда взе втора победа в последните си три мача, като е седми с 31 точки - на пет точки от петия Черно море, който е с мач по-малко. Тимът от Кърджали е и на 1/2-финал за Купата на България, където ще играе с Локомотив Пловдив, а при евентуален триумф за Купата, ще влезе отново в евротурнирите, в които се състезава и този сезон.

Още: В Испания засипаха Веласкес с похвали