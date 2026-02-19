Прекалено качествена стомана спря работата на АЕЦ Козлодуй 3 пъти

Уникално, но факт - вече три спирания на работата на VI (Шести) блок на АЕЦ Козлодуй от декември 2025 година се дължат на прекалено качествена стомана. Или поне така излезе от думите на изпълнителния директор на централата Иван Андреев, който говори в пленарна зала на Народното събрание. А това стана ясно чак в края на отговора на Андреев, който преди това говори 30-40 минути за дерогацията на атомната централа в бизнес отношенията ѝ за поддръжка с руски доставчици - това обаче се оказа, че няма нищо общо с истинския отговор на проблема. Депутатите също задаваха въпроси основно за дерогацията.

Какво обаче се оказа - Андреев в крайна сметка обясни, че предпазните мембрани на сепаратор-паропрегревател на турбина в централата, които се късат вече 3 пъти в неядрената ѝ част, всъщност са изработени и от по-висококачествена стомана, отколкото досега. По характеристика въпросната стомана издържа на по-голямо налягане - мембраните са правени от "Атоменергоремонт", като и преди авариите от декември насам компанията правела мембрани и нямало проблеми. В предишните случаи обаче не била ползвана новата, по-висококачествена стомана.

Защо свързваната с Христо Ковачки компания е трябвало да прави мембрани? Защото заради войната в Украйна управлението на доставки за компоненти и части за АЕЦ "Козлодуй" е много сложно. Ръководителят на атомната електроцентрала добави, че правят всичко възможно, за да намират алтернативни технически решения, но уточни, че не за всяко нещо може да се намери алтернатива. Има вече изпратено запитване за такива предпазни мембрани до Украйна и Германия, чака се отговор.

Финансови щети - да или не?

Андреев обясни и, че заради повредите животът на блока не се съкращава, а просто се отлага времето, в което работи - не се намалява обаче. Той каза още и, че няма финансови щети за АЕЦ-а - защото и без това централата имала таван за цената на тока, който продава (120 лв./61,35 евро на мегаватчас), така че не зависи толкова от пазарните цени в даден период. А след като животът на самата централа не се съкращава и няма амортизация на оборудването ѝ, тъй като централата е спряла работа, тогава когато работи, ще се произведе същото количество ток, което е трябвало да се произведе и при спирането - това е логиката на Андреев.

