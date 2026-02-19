Скандал с реномиран производител на "био" свинско: Скрита камера на куци, болни и умиращи прасета (ВИДЕО)

Ферма, претендираща, че произвежда месо от "отглеждани на открито" прасета, чиито продукти са сертифицирани от RSPCA (Кралското дружество за превенция срещу жестокостта спрямо животни), всъщност ги отглежда при ужасяващи условия.

Stockcroft Pigs, една от най-големите британски компании за месо, отглеждано на открито, е доставчик на редица търговски вериги, включително поне два супермаркета и верига за бързо хранене, пише The Independent.

На Острова се разрази скандал след публикувани записи от ферма на дружеството, направени тайно от активисти за правата на животните.

Мръсни, куци и умиращи

Прасетата са заснети в нещо като като претъпкана кошара, мръсни и в много лошо състояние.

Бивш ветеринарен лекар от свиневъдната индустрия, който е прегледал записите, заяви, че според него някои от животните са били толкова болни, че е трябвало да бъдат евтаназирани седмици по-рано.

Сцените са заснети във ферма за отглеждане на свине в Херефордшир, сключила договор с базираната в Оксфордшир компания Stockcroft Pigs.

Организацията "Проект за справедливост на животните" коментира, че някои прасета са били твърде куци, а други изобщо не са можели да ходят.

Д-р Алис Броу, бивш ветеринарен лекар в бранша, заяви, че животните от записите са показали признаци на сериозни заболявания и инфекции. По негово мнение става въпрос за ухапвания по опашките им, а от нелекувани рани в ставите се наслагва допълнително възпаление, водещо до тежки абсцеси.

"Това се случва, когато липсва навременно лечение. Това състояние е необратимо и тези животни е трябвало да бъдат евтаназирани отдавна", смята тя.

"Преместването им в болнични кошари, само за да бъдат оставени да страдат, повдига сериозни въпроси защо не са били хуманно убити", коментира още тя.

Според британските закони животните, страдащи от непреодолима болка, трябва да бъдат евтаназирани незабавно.

Подвеждащото етикиране

След публикуване на кадрите организацията RSPCA Assured издаде официално предупреждение и санкционира фермата.

Според "Правосъдие за животни" записите показват, че дори животните, етикирани като "отглеждани на открито", с "високо хуманно отношение" и "свободни", всъщност растат в ужасяващи условия.

А това е подвеждаща за крайните клиенти информация, защото те биват вкарвани в заблуждение.

Организацията твърди, че има огромен дисонанс между маркетинга на супермаркетите и реалността€ По техни данни над 90% от всички прасета във Великобритания се отглеждат на закрито в интензивни системи. Дори в системите "отглеждани на открито", прасенцата, родени навън, обикновено се преместват вътре само 4 до 10 седмици след това. Само около 3 - 4% от прасетата във Великобритания прекарват целия си живот на открито.

Проектът "Правосъдие за животните" призова за временно спиране на сертифицирането на Stockcroft от RSPCA Assured до получаване на данните от окончателното разследване. Организацията настоява и за преразглеждане на системата за етикетирането на продукти от животни, отглеждани хуманно.