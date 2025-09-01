Войната в Украйна:

Revolut вече се оценява на 75 милиарда долара

01 септември 2025, 23:14 часа 350 прочитания 0 коментара
Британската финтех компания Revolut бе оценена на 75 милиарда долара при вторична продажба на акции, поставяйки я в лигата на най-големите традиционни банки в Европа, съобщи източник, близък до компанията. Основана през 2015 г., Revolut бързо се превърна в лидер в предлагането на финансови услуги чрез смартфони, като първоначално се фокусира върху лесната обмяна на валути и преводи между клиенти, предава БГНЕС.

Според източника служителите на компанията получават възможност да продадат свои акции при новата оценка от 75 милиарда долара – значително над предишните 45 милиарда. От Revolut потвърдиха, че в момента се провежда вторична продажба на акции от служители, но отказаха допълнителен коментар до приключването ѝ.

Миналия месец „Файненшъл Таймс“ съобщи, че компанията води преговори с инвеститори за набиране на нов капитал. Миналата година Revolut получи и ограничен банков лиценз от британския регулатор PRA – важна стъпка към дългоочакваното признание за официална банка в родината си.

Амбицията на компанията е да се конкурира с утвърдените банкови гиганти в Европа и да достигне 100 милиона клиенти в 100 държави. Бързият растеж обаче ѝ донесе и критики, свързани с прилагането на финансовите регулации, особено в областта на борбата с измамите и прането на пари. Въпреки това миналата година Revolut повече от удвои нетната си печалба, която достигна 790 милиона паунда (1,1 милиарда долара), на фона на рязък ръст в броя на клиентите.

Елин Димитров
