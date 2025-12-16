"Да, България" иска разследване на действията на полицията по време на протестите

"Да, България" предлага в Народното събрание да бъде създадена временна комисия, която да провери всички факти и обстоятелства около действията на властите по време и след антиправителствените протести, довели до падането на кабинета "Желязков".

Според съпредседателя на партията Божидар Божанов става дума за сериозни нарушения, сред които "незаконни арести, унижения спрямо задържаните, натиск за подписване на предварително написани показания и др".

Служебно участие в контрапротести?

Проекторешението, внесено от Божанов, предвижда "създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно употребата на правохранителните органи срещу граждани, медии и бизнеси по време на протестите в края на ноември и началото на декември 2025 г." Още: Парламентът единодушно прие оставката на кабинета "Желязков"

В обхвата на проверката трябва да попадне и евентуален натиск от страна на ръководствата на местната власт и публичните предприятия върху служители да участват в контрапротести, както и всички други случаи, пораждащи основателни съмнения за злоупотреба с власт, посочва Божанов в публикация във Facebook.