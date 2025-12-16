Путин се страхува от истината: Русия вкара "Дойче Веле" в списъка с "нежелани организации"

Руското министерство на правосъдието официално добави Deutsche Welle ("Дойче Веле") към списъка си с „нежелани организации“. Медийната компания беше вкарана в регистъра на 16 декември, като руските медии по-рано съобщиха вече за лепването на такъв етикет от режима на диктатора Владимир Путин. „Това няма да ни уплаши“, заяви изпълнителният директор на DW Барбара Мазинг. "Последният опит на руския режим да заглуши свободните медии показва колко малко уважава свободата на словото и колко се страхува от независимата информация".

"Въпреки цензурата и блокирането от руското правителство, Deutsche Welle, с рускоезичната си услуга, има повече потребители от преди. Ще продължим независимото журналистическо отразяване на агресивната война срещу Украйна и други теми, за които информацията е труднодостъпна в Русия, така че хората да могат да си съставят собствено мнение“, категорична е Мазинг.

Снимка: Kremlin.ru

Още: България ще иска пари от ЕС заради руската заплаха

Германия осъди действията на Русия

Германското правителство осъди действията на Русия срещу Deutsche Welle „в най-категорична форма“.

Определянето на DW като „нежелана“ организация в Русия показва, че „руското ръководство се страхува от независимата информация, особено за агресивната война срещу Украйна“, заяви говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус.

Още: Директорката на МИ-6 се обърна към Путин: Бави мирните преговори заради желанието му да го уважават (ВИДЕО)