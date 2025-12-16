Германия е дала на Украйна още ПВО системи Patriot и IRIS-T

Германия е прехвърлила две системи за противовъздушна отбрана Patriot и деветия комплекс за противовъздушна отбрана IRIS-T на въоръжените сили на Украйна, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус на 16 декември. "От последната ни среща насам значително укрепихме противовъздушната отбрана на Украйна, по-специално чрез доставката на две системи Patriot, обещани през август, което стана възможно благодарение на нашите норвежки партньори, както и чрез доставката на деветата система IRIS-T", каза той.

Писториус участва в срещата на Контактната група за отбрана на Украйна, известна още като формат "Рамщайн", на която Великобритания също обяви голям принос за украинската ПВО: Огромна инвестиция за 1 година: Лондон праща на Украйна хиляди ракети, ПВО системи и кули за дронове.

Снимка: Борис Писториус, Getty Images

Германия ще дава на Украйна ракети през 2026 г.

Според германския министър през следващата година Берлин ще прехвърли и значителен брой ракети AIM-9 Sidewinder от арсеналите си към Украйна, за да укрепи нейната противовъздушна отбрана.

Освен това Германия е отпуснала допълнителни 200 милиона долара на Киев за закупуване на критично важно оръжие и боеприпаси от арсеналите на САЩ чрез механизма PURL на НАТО. През тази инициатива европейските съюзници и страни като Канада, Австралия и Нова Зеландия закупуват оръжие от Щатите и го предоставят на Киев.

