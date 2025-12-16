"Довечера съм на опера": Главният прокурор на Северна Македония подаде оставка

„Днес се прибирам малко по-рано, защото винаги се прибирам в 21-22 часа... какво друго да кажа, довечера съм на опера“. С това държавният прокурор Люпчо Коцевски прекрати мандата си, след като подаде неотменима оставка, съобщи македонската телевизия 21. Коцевски направи това преди началото на дебата в парламента по предложението на правителството за неговото освобождаване. Той заяви, че подобна процедура е политическо решение.

"От самото начало твърдях, че евентуалната процедура за моето уволнение е политическо решение. Ето защо днес подадох неотменимата си оставка. Тръгвам си с високо вдигната глава, но и с разочарование поради очевидното неуважение към принципите, на които се основава върховенството на закона", каза Люпчо Коцевски, бивш държавен прокурор. ОЩЕ: 7 месеца след трагедията в Кочани: Говори се за подкупи, търси се истината за пиротехниката

Причините да се стигне до тук

Относно избора му за челната позиция в прокуратурата, колегите му ще кажат, че това е бил „необходим компромис“ в условия, когато не е имало голям интерес към тази позиция. Коцевски стана държавен прокурор без сериозна политическа съпротива от страна на тогавашната опозиционна ВМРО-ДПМНЕ.Но след смяната на правителството през май 2024 г. той беше в политическия прицел на управляващата партия всеки ден. Така, сред първите изявления след избирането си за министър-председател, Христиан Мицкоски заяви, че не са доволни от начина, по който работи прокуратурата, и че имат „удобно мнозинство“, с което лесно могат да уволнят Коцевски. Премиерът е заявявал в публични изяви, че му дава „изпитателен период“. Първото съобщение за уволнението му беше с мотива, че не се справя добре с борбата с престъпността и корупцията, че е взимал незаконни решения и че е корумпиран. Въпреки това, не бяха представени доказателства за тези твърдения и затова Съветът на прокурорите с мнозинство от гласовете даде отрицателно становище за неговото уволнение.

Процедурата спря през март след трагедията в Кочани. Тогава Мицкoски промени реториката си. Той заяви, че би било „аматьорско и непоносимо“ да продължи процедурата по уволнението му заради разследването на пожара, въпреки че самият Коцевски не провежда разследвания, а е управител на институцията. Всъщност ВМРО-ДПМНЕ спря уволнението заради разследването в Кочани, за да гласуват през юли по предложена от Левица интерпелация, в която на Коцевски се приписва селективност при провеждането на разследването за пожара в "Пулс".

Тогава Мицкоски заяви, че поради местните избори уволнението ще отложи, само за да го активира отново миналата седмица. Това се случва в момент, когато има две активни разследвания на трагедията в Кочани, докато той е държавен прокурор. Следователно, изглежда, че правителството постоянно е държало Коцевски в политическия си прицел, а трагедията в Кочани просто е печелила време, обяснява prizma.mk. ОЩЕ: Бившият кмет на Кочани: Аз съм единственият, който поиска да не се издава лиценз на „Пулс“