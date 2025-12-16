"Няма наказание. България ще участва с химна на Олимпийските игри в Милано"

България ще участва с флага и химна си на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Това категорично заяви генералният секретар на Българския олимпийски комитет под ръководството на Стефка Костадинова - Белчо Горанов. Той обясни, че последното заседание на Изпълнителния комитет на Международния олимпийски комитет е протекло през миналата седмица и "такова наказание не е наложено". Горанов бе гост на годишната церемония по награждаване на Българска федерация по борба в зала "Диана".

Белчо Горанов: Нямаме наказание от МОК

"Не, не може да участваме без флаг. Сигурен съм в това. Тя може да казва друго, но последният Изпълком на МОК беше на 9-10 декември, а такова наказание не е наложено", заяви Белчо Горанов. Той говори и по въпроса с обществената поръчка за екипировката на членовете на делегацията за Зимните олимпийски игри.

"Има си обществена поръчка, която е спечелена от фирма, която е доказана на българския пазар. Не е мой проблем, че се явила една фирма. Заплаща се само екипировката, която е за делегацията, а останалата част се поема от Българския олимпийски комитет. Тоест, ако делегацията като цяло, със спортисти, треньори и длъжностни лица е 50 човека, плащаме за 50 човека", обясни Белчо Горанов.

"Не ми се струват скъпи якетата. Имаме прекрасни спортисти, които се обличат със същата фирма - от федерацията по ски. Дрехите трябва да отговарят на определени условия и да бъдат единствено и само изработени за тази делегация. Обикновено големите фирми искат 500, 1000 бройки, което не можем да си позволим. Знаете, че колкото по-голяма е бройката, толкова по-ниска е цената", добави той.

