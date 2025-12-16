Лайфстайл:

"Няма наказание. България ще участва с химна на Олимпийските игри в Милано"

16 декември 2025, 17:25 часа 303 прочитания 0 коментара
"Няма наказание. България ще участва с химна на Олимпийските игри в Милано"

България ще участва с флага и химна си на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Това категорично заяви генералният секретар на Българския олимпийски комитет под ръководството на Стефка Костадинова - Белчо Горанов. Той обясни, че последното заседание на Изпълнителния комитет на Международния олимпийски комитет е протекло през миналата седмица и "такова наказание не е наложено". Горанов бе гост на годишната церемония по награждаване на Българска федерация по борба в зала "Диана".

Белчо Горанов: Нямаме наказание от МОК

"Не, не може да участваме без флаг. Сигурен съм в това. Тя може да казва друго, но последният Изпълком на МОК беше на 9-10 декември, а такова наказание не е наложено", заяви Белчо Горанов. Той говори и по въпроса с обществената поръчка за екипировката на членовете на делегацията за Зимните олимпийски игри.

Белчо Горанов

"Има си обществена поръчка, която е спечелена от фирма, която е доказана на българския пазар. Не е мой проблем, че се явила една фирма. Заплаща се само екипировката, която е за делегацията, а останалата част се поема от Българския олимпийски комитет. Тоест, ако делегацията като цяло, със спортисти, треньори и длъжностни лица е 50 човека, плащаме за 50 човека", обясни Белчо Горанов.

"Не ми се струват скъпи якетата. Имаме прекрасни спортисти, които се обличат със същата фирма - от федерацията по ски. Дрехите трябва да отговарят на определени условия и да бъдат единствено и само изработени за тази делегация. Обикновено големите фирми искат 500, 1000 бройки, което не можем да си позволим. Знаете, че колкото по-голяма е бройката, толкова по-ниска е цената", добави той.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Весела Лечева: Вече 9 месеца се прави опит да се подмени резултатът от Общото събрание на БОК

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
БОК Белчо Горанов Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес