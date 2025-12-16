Любопитно:

БСП не подкрепя удължения бюджет, иска редовен

"БСП държи на редовния бюджет, защото удълженият, който виждаме, че някои партии днес приемат в Народното събрание, означава едно голямо нищо", каза Калоян Паргов от БСП пред журналисти на "Позитано" 20. По думите му този удължен бюджет е с тримесечен срок на действие. Той обясни, че БСП вече не е подкрепила в комисиите удължения бюджет, а за да има редовен трябва мнозинство от 121 депутати. "Министерски съвет предлага две решения - редовен бюджет, сега удължен, отговорността е на народните представители, но тя е пред целия народ", смята Паргов. 

Според него трябва ясно осъзнаване какво следва след 1 януари 2026 г. "Няма какво да се сърдим на тази или онази партия на площадите. Не е важно какво си направил в политиката, не е важно какво си казал, а с какво усещане си оставил хората. Очевидно, че те не са с добро усещане към политиците, към политиката. Ако има отговорни политици, трябва да направим всичко възможно да успокоим тази обстановка", добави той. 

Социалните придобивки и редовния бюджет

"Редовният бюджет с целия си социален пакт, с опцията, която се намери да се осигурят пари, а не за сметка на данъците и осигуровките на хората, дава възможност за буфери пред хората след 1 януари 2026 г., включително правителството имаше и екшън план за прилагане на хърватския сценарий за ръчно управление на цените, ако се наложи", уточни Паргов. 

Ситуацията в БСП

Паргов коментира и новината от днес, че Изпълнителното бюро на партията е подало оставката си и нарече това колективна отговорност. По думите му тази на Зафиров не е обсъждана, защото той може да я направи само пред конгреса в БСП.

Според него няма партия, която да е излязла здрава от управление.

"БСП за своите 135 години е била в управление и в опозиция, падала е, ставала е, пак се е изправяла", посочи Паргов. По думите му това, което мерят социолозите, са моментни снимки, те не отразяват евентуални нови играчи на изборите. ОЩЕ: След падането на кабинета: Оставки в БСП

Деница Китанова
