Лидерът на Юнайтед избухна: Клубът искаше да си тръгна, а аз няма дори защо да бъда критикуван

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш даде изключително интересно интервю за Canal 11. Халфът разкри, че клубът е искал да го продаде през лятото. По медийна информация тогава интерес към португалеца имаше от грандовете на Саудитска Арабия Ал Насър и Ал Итихад. Полузащитникът не скри тъгата си от този период. Според Фернандеш властимащите на "Олд Трафорд" няма за какво да го критикуват, тъй като е стриктен и отговорен.
"Кристиано ми даде съвет, но крайното решение винаги беше мое"
„Клубът искаше да си тръгна през лятото – спомням си това. Казах на борда за това, но не мисля, че имаха смелостта да вземат това решение. Реших да остана – включително по семейни причини, но и защото наистина харесвам този клуб", заяви Бруно Фернандеш.
🚨💣 Bruno Fernandes: “Man United wanted me to LEAVE last summer, I have that in my head”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2025
“I told the directors this, but I think they didn’t have the COURAGE to make that decision”, told Canal11.
“I decided to stay, also because of family reasons, but because I genuinely like… pic.twitter.com/hQficuazdR
"Разговорът с мениджъра също повлия на решението ми. Но от гледна точка на клуба, чувствах: „Ако си тръгнеш, няма да е толкова лошо за нас.“ Наистина ме боли. Не е толкова болезнено, колкото тъжно, защото съм играч, който не може да бъде критикуван. Винаги съм на разположение, винаги играя – добре или зле. Давам всичко от себе си. А после виждаш играчи около себе си, които не ценят клуба и не го защитават както трябва... това е, което ме прави наистина тъжен“, обясни португалецът.
„Кристиано ми даде съвет, но крайното решение винаги беше мое. Реших да остана, защото искрено обичам клуба, но лоялността вече не се цени толкова, колкото преди... Ако един ден трябва да играя в Саудитска Арабия, ще играя в Саудитска Арабия. Казах това на директорите, но мисля, че те не са имали смелостта да вземат това решение, защото мениджърът ме искаше. Ако бях казал, че искам да напусна, те щяха да ме пуснат.“, каза още Бруно Фернандеш.
ОЩЕ: Бербатов разсипа от критики защитата на Манчестър Юнайтед след равенството с Борнемут