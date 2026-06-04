Войната в Украйна:

Русия се напъва да иска 47 млн. евро обезщетение от Rheinmetall

04 юни 2026, 6:46 часа 756 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Русия се напъва да иска 47 млн. евро обезщетение от Rheinmetall

Московската военна прокуратура и компанията "Гарнизон", дъщерно дружество на руското военно министерство искат 47,2 милиона евро компенсация от Rheinmetall, най-голямата германска отбранителна компания. Те настояват договорът за изграждане и оборудване на центъра за бойна подготовка на Сухопътните войски в Мулино, Нижни Новгород, да бъде обявен за прекратен, предаде РБК. Делото е заведено в Московския арбитражен съд и се води при закрити врати.

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Историята на проекта

През 2011 година най-голямата германска и една от най-големите европейски оръжейни компании Rheinmetall и бившата компания "Оборонсервис" прекратиха договора за "доставка на реална система за обучение и предоставяне на услуги по системно инженерство и контрол на качеството". Германската компания трябваше да завърши строителството на учебния център в Мулино до средата на 2014 година. Руското военно министерство също така заяви, че планира да закупи германски симулатори за лазерна стрелба за обучение по стрелба с огнестрелно оръжие.

След анексирането на Крим от Русия, Германия обяви, че няма да изнася военни технологии за Русия и отмени разрешението на Rheinmetall да участва в изграждането на тренировъчния полигон.

Руското военно министерство преди това заведе дело срещу Rheinmetall в швейцарски съд, но искът беше отхвърлен.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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