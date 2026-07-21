Да няма спирачки колелото на щастливото детство: Историята на едно семейство, подкрепено от SOS Детски селища

Да бъдеш майка на пет деца, когато си едва на 21 години, звучи като изпитание, което малцина биха могли да носят. Това е реалността за Мария. Заедно с партньора си Пламен и децата им, те живеят общо девет души под един покрив с родителите на Пламен. Историята им не започва с приказка, а със сигнал за риск, лишения и трудности. Но с подкрепата на екипа от ЦОП „Светулка“, Велико Търново, част от семейството на SOS Детски селища, това трудно извървяно пътуване днес се превръща в извоювана победа за целия дом.

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От риска до надеждата

Екипът на центъра се среща със семейството преди година и половина покрай мисията си да подкрепя деца и родители в нужда. По онова време децата прекарват дните си затворени вкъщи - без да посещават детска градина и без задължителните ваксини.

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Следват месеци на упорита работа, постоянство и изграждане на доверие:

Ежедневна подкрепа: Разговори, обучение, придружаване и съвместно планиране на бъдещето.

Практическа помощ: Подсигуряване на основни битови нужди като пералня, гардероби, легла и образователни пособия за децата.

Емоционална подкрепа: Преодоляване на предизвикателствата и заменяне на неглижирането с родителска грижа и разбиране.

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Промяната, която оставя следа

Днес реалността за Мария и Пламен е напълно различна. Трите по-големи деца вече посещават редовно детска градина, пропуснатите ваксини са наваксани, а родителите гледат на бъдещето с гордост. Наесен най-голямото им момиченце ще бъде първокласничка - момент, който семейството очаква с вълнение.

„Вашата помощ ме научи да бъда добра майка“, споделя Мария. „Хубаво е да има повече хора като вас. Дори когато ви ядосвах, вие не се отказахте да идвате“, допълва Пламен.

Родителите вече осъзнават емоционалните потребности на децата си и имат една искрена цел - да им осигурят детство, пълно със смях, игри и възможности, каквито самите те са нямали.

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Да няма спирачки...

В разгара на лятото екипът на Центъра изпраща семейството с подарък - ново колело. И докато Мария учи най-малкото си дете как да кара безопасно и да натиска навреме спирачката по баира, от ЦОП „Светулка“ си пожелават само едно: колелото на щастливото детство за тези пет деца да продължи

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