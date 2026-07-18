"Шокиращи числа" за заплатите в държавни дружества: Нинова извади данни с важно уточнение

"Отговарят ми, че в България има 260 държавни предприятия, но те следят само 56 и ми дават информация само за тях. Тоест, 204 държавни фирми са в зоната на здрача. Какво става там, кой управлява, как управлява, правителството не знае". Това заяви бившият лидер на БСП и бивш икономически министър Корнелия Нинова, но без уточнение кой държи контролен дял в предприятията, за които не ѝ дават информация - т.е. колко е държавното участие.

Критики до дупка

По думите на Нинова, която прилага и документи - но само за три държавни предприятия, в държавния сектор има места, където се печели ударно. Например: "В Булгартрансгаз са си поделили 1 118 000 лв. Това е по 13 309 на човек месечно". Сметката на Нинова обхваща 7 директори - петима членове на надзорния съвет и двама на управителния.

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"В ЕСО (Електроенергийния системен оператор) са безумни. "Само" 1 063 000 са доходите на управляващите го", продължава Нинова, но не уточнява средната месечна заплата - приблизително 11 072 лева месечно, за 8 директори - петима членове на надзорния съвет и двама на управителния.

"От тези 56 фирми, 39 не плащат дивидент на държавата. Например горските стопанства, болниците, ВИК дружествата не дават и един лев дивидент в бюджета. Нооооо, плащат тлъсти заплати на директорите си. Десетки хиляди месечно, независимо от финансовото състояние на предприятието", добавя Нинова и уточнява какво е положението с ВиК Холдинга - "при крещящия проблем с водите в България, бордът му си е разделил 739 000 лв.". Това обаче са 10 души т.е. средно месечно говорим за 6 158 лева или около 3160 евро според приложените от Нинова документи.

"В РВД (ръководство на въздушното движение) - 848 000 за 3 души - по 23 555 лв. месечно. И т.н. (документи за това обаче не се приложени, има обаче обещание в следващите дни да бъдат изкарани нови данни чрез документи). Не мога да изредя всички тук, докладът е над 120 страници (Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2024 година), но ви уверявам, че е стряскаща наглост и несправедливост. Това е чудовищен дисбаланс в публичните заплати. Данните са за 2024 г. По това време управляват две служебни правителства на президента Радев с премиер Главчев. Някои от сегашните министри, са били министри и тогава. Така, че да не се правят ,че ни лук яли и ни лук мирисали и да се оправдават с - те предишните.Предишните сте вие- сегашните. Това безобразие не може да продължава", настоява Нинова.

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