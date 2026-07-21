Предупредиха за опасност туристите в Гърция

Продължава екстремното време в Гърция с много високи температури. Властите приканват за спазване на мерки. На 22 юли 2026 г. температурите в Гърция ще достигат 43 градуса, предупреждават в извънредно съобщение от Гражданска защита. Министерството на труда издаде забрана за работа на открито от 12 часа на обяд, като заплаши с глоба всеки работодател, който наруши забраната. Спира се също предоставяне на услуга доставки на храна за вкъщи.

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Само с климатици

В общественият транспорт се движат само влакове и автобуси с климатици. Под пълна забрана е влизане на хора и автомобили в гори и паркове в райони с висок риск от пожари като Солун и Халкидики. Термокамери отчетоха температури на асфалта от 70 градуса. На островите в Егейско море се очакват много високи температури придружени със силен сух вятър. Затварят всички археологически паметници на отрито в сряда.

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Препоръки

Министерството на здравеопазването издаде препоръки туристите да избягват стоене на плажа дори и под чадъри в обедните часове. С увеличени медицински екипи са туристическите райони, предаде БНР.

Общините осигуриха климатизирани зали за всички, които не могат да си осигурят охлаждане на домовете. Издадена е препоръка възрастни хора и малки деца да останат в климатизирани помещения.

Лекарите приканват да се пие много вода, лека храна и да се избягва употребата на алкохол. Всички болници са в повишено дежурство. Според прогнозите от четвъртък и петък се очаква спадане на температурата и дъждове.

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