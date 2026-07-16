„Капка живот за гората“: 12 000 дървета ще възстановят опожарена местност в Пирин

Кока-Кола ХБК България, Фантастико, Югозападното държавно предприятие, Националната асоциация на доброволците и хиляди потребители обединяват усилия в залесяването на 25 декара унищожен горски терен

Близо 12 000 нови дървета ще бъдат засадени върху 25 декара опожарена горска територия над село Илинденци, община Струмяни, благодарение на новата съвместна кампания „Капка живот за гората“ на Кока-Кола ХБК България и Фантастико. В периода от 16 юли до 16 октомври 2026 г. за всяка закупена опаковка вода Банкя или Роса в супермаркет „Фантастико“ от потребителите Кока-Кола ХБК България и Фантастико ще даряват по 0,10 евро за възстановяването на една от най-тежко засегнатите от пожарите горски територии в България. Проектът предвижда и последващи дългосрочни грижи за новозасадените дръвчета, необходими за изграждането на здрава и устойчива нова гора.

Инициативата е насочена към район в Западен Пирин, пострадал тежко от мащабните пожари през лятото на 2025 г. По данни на Югозападното държавно предприятие, само на територията на Югозападна България тогава пожарите засегнаха десетки хиляди декари горски площи, а голяма част от тях са без възможност за естествено възстановяване. Избраната за залесяване местност над село Илинденци е сред най-силно пострадалите райони, където огънят е унищожил хиляди декари гора и е оставил след себе си сериозни екологични щети.

„Знаем, че устойчивите резултати идват тогава, когато се работи превантивно, а целите са с хоризонт за поколения напред. От години реагираме в помощ на бедстващи райони след наводнения или пожари чрез средства, храни, доброволчески акции на екипа ни. Бяхме до жителите на пострадалите от пожарите в Трънско миналото лято, подадохме ръка на Националната асоциация на доброволците в България със средства за закупуване на оборудване, екипът ни участва в почистване на домове, съсипани от наводненията в района на Каравелово, примерите са много. Солидарността по време на кризи е безценна, но e недостатъчна. Вярваме, че заедно с Кока-Кола ХБК България, нашите клиенти и партньорите в кампанията можем да обединим усилия не просто за възстановяването на конкретен опожарен терен, а за промяна в нагласите и още по-отговорно отношение към природата на всеки един от нас“, подчерта Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на Фантастико.

„Грижата за природата и обединяването на хората чрез доброволчество отдавна са част от ангажимента на Кока-Кола ХБК България. „Капка живот за гората“ е естествено продължение на тези усилия и на партньорството ни с Фантастико, чрез коeто заедно можем да допринесем за възстановяването на българската гора. През годините сме реализирали десетки облагородяващи, почистващи и залесителни инициативи, а през 2025 г. чрез Фондацията на Кока-Кола ХБК подкрепихме борбата с горските пожари в България с дарение от над 100 000 евро към Националната асоциация на доброволците у нас. Днес правим следващата важна стъпка – заедно с Фантастико и потребителите ни, да помогнем за възстановяването на една от най-тежко засегнатите от пожарите горски територии у нас. Убедени сме, че когато обединим усилията си, можем да създадем реална и дългосрочна промяна“, каза Явор Стефанов, генерален директор на Кока-Кола ХБК България.

„Един горски пожар може да унищожи гора за няколко часа. На природата обаче са необходими между 30 и 50 години, за да я възстанови. Днес поставяме началото на една важна инициатива, но и си припомняме едно от най-тежките изпитания за българската гора през последните години. Пожарът в района на Илинденци през 2025 година засегна близо 40 000 декара горска територия. Над 17 500 декара от тях са с върхово опожаряване – най-разрушителният вид пожар, при който огънят достига короните на дърветата и ги унищожава напълно", сподели инж. Благой Милев, директор на ЮЗДП.

Именно в района на Илинденци ще бъдат засадени близо 12 000 фиданки от местни дървесни видове – черен бор, благун, зимен дъб, космат дъб и горскоплодни видове, които са естествено приспособени към специфичните климатични условия в района[1].

Възстановяването на гората обаче не приключва със засаждането. Кампанията предвижда и последващи грижи за младите насаждения през следващите години – окопаване, поддръжка на терена, премахване на конкурентна растителност и попълване на загинали фиданки при необходимост. Тези дейности са ключови за успешното създаване на устойчива нова гора, която ще носи ползи както за местната общност, така и за обществото като цяло.

„Доброволците са сред хората, които първи застават на терен, когато огънят застрашава човешки живот, домове и природа. Но за да бъдат ефективни, те се нуждаят от подкрепата на обществото и отговорния бизнес. Нашата работа обаче не приключва с реакцията при инциденти. Убедени сме, че инвестицията в превенцията и готовността е най-ефективният начин да опазим хората, горите и населените места. Благодарим на Кока-Кола ХБК България и Фантастико за доверието и за това, че показват как бизнесът може да бъде истински партньор в изграждането на по-устойчиви и по-защитени общности“, каза д-р Ясен Цветков, председател на Управителния съвет на Националната асоциация на доброволците в Република България.

Според експертите от ЮЗДП, близо 90% от горските пожари започват извън горските територии и впоследствие се разпространяват към тях, като в повечето случаи причината е човешка небрежност. Затова „Капка живот за гората“ има и друга важна цел – да насочи вниманието към необходимостта от превенция и отговорно отношение към природата.

Партньорството между Кока-Кола ХБК България и Фантастико се реализира с подкрепата на Югозападното държавно предприятие и Националната асоциация на доброволците в Република България, които участват в планирането, изпълнението и последващите грижи по възстановяването на засегнатите горски територии.

[1] Данните са предоставени от Югозападното държавно предприятие.