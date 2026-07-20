Вредни и опасни стоки: ЕС наказа AliExpress с невижданата глоба от половин милиард евро

Китайската онлайн платформа за търговия на дребно AliExpress беше глобена с рекордната сума от 550 млн. евро от ЕС за това, че не е успяла да предотврати продажбата на незаконни стоки, включително вредни дрехи, козметика и кухненски прибори, чрез своя сайт. Глобата на Европейската комисия е най-голямата, наложена от блока съгласно Закона за цифровите услуги (DSA) – законодателство, което влезе в сила през 2024 г. с цел защита на потребителите от незаконни стоки, подвеждащи или предизвикващи зависимост маркетингови техники.

„Разпространението на фалшиви дрехи, опасни играчки, опасни козметични продукти и други незаконни и вредни стоки не е неизбежна цена на онлайн пазаруването – това е пропуск от страна на AliExpress да спази задълженията си по Закона за цифровите услуги", заяви Хена Виркунен, изпълнителен вицепрезидент на Европейската комисия по технологичен суверенитет, сигурност и демокрация.

„Мащабът не е оправдание; рисковете трябва да бъдат идентифицирани и преодолявани систематично, за да се гарантира, че потребителите могат да пазаруват безопасно онлайн. Днес изискваме от AliExpress да спазва този стандарт и го призоваваме да предприеме мерки", допълни тя.

От ЕК подчертаха все пак, че глобата не е наложена поради откриването на незаконни продукти в AliExpress, а поради неспособността на платформата да въведе бариери или мерки за ограничаване на риска, които биха защитили потребителите от „незаконни, несъответстващи на изискванията и фалшиви стоки“, което е незаконно съгласно законодателството на ЕС.

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Глобата е по-малко от 1% от годишните приходи на компанията майка Alibaba

Въпреки че глобата е значително по-голяма от тези, наложени по-рано съгласно Закона за цифровите услуги на Temu (200 млн. евро) и X (120 млн. евро), тя представлява по-малко от 1% от 122 млрд. евро, които компанията майка на AliExpress, Alibaba, е реализирала като приходи през миналата година. Глобата можеше да достигне максимум 6% от глобалния годишен приход.

През май Temu беше глобена за това, че не е спряла продажбата на незаконни и опасни продукти, докато X беше глобена за нарушения, сред които – според ЕС – „подвеждащият“ знак за верификация със синя отметка, предоставян на потребителите, и липсата на прозрачност в рекламите на платформата. Temu все още е обект на разследване от страна на ЕС по други въпроси и е възможно да бъде глобена отново.

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Служителите в AliExpress имат само секунди, за да кажат законен ли е даден продукт

Европейската комисия установи, че AliExpress не разполага с достатъчно персонал за оценка на законността на продуктите, като понякога на служителите се дават само „десетки секунди“, за да преценят дали даден продукт отговаря на стандартите на ЕС.

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Комисията установи също, че много незаконни продукти се промотират чрез системите за препоръки на AliExpress и че вътрешните оценки на риска на компанията са били недостатъчни. „Много незаконни продукти – от фалшиви стоки до опасни играчки и козметика – се разпространяваха на платформата и дори когато бяха откривани, оставаха онлайн в продължение на няколко седмици“, заявиха от ЕК.

Размерът на глобата отразява „естеството и тежестта“ на провала на платформата да приложи смекчаващи мерки, които да попречат на предлагането на вредни или опасни стоки на потребителите", добави високопоставен служител на Комисията, цитиран от The Guardian.

AliExpress: Това е непропорционална глоба, разглеждаме всичките си опции

AliExpress незабавно осъди глобата като „непропорционална“. От компанията заявиха: „Не сме съгласни с днешното решение и с непропорционалната глоба, която не отразява адекватно установената от нас рамка и значителните, проактивни подобрения, които сме направили. Внимателно разглеждаме решението и обмисляме всички възможни варианти".

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Предишни проучвания на ЕС, проведени върху извадка от продукти, продавани на големи платформи за търговия на дребно, включително Shein, установиха, че 65% от козметичните продукти, 63% от хранителните добавки и 60% от средствата за лична защита като каски и ботуши със стоманени подметки за строителни обекти не отговарят на изискванията.

AliExpress прилагаше общи условия, които на пръв поглед изглеждаха в съответствие със законодателството на ЕС – че търговците не трябва да предлагат незаконни продукти на платформата, но в действителност продавачите лесно можеха да предлагат стоки, които не отговарят на изискванията, установи ЕК. Чрез вътрешните си тестове Комисията установи нарушения в голям мащаб въпреки твърденията на компанията, че работи в рамките на „безопасната врата“ на ЕС - система за бързо предупреждение за нехранителни продукти, която позволява небезопасните продукти да бъдат бързо идентифицирани, изтеглени от пазара или забранени.

Комисията заяви, че е „открила милиони продукти, които са се появявали отново онлайн и понякога са оставали там повече от месец“, след като са били маркирани като незаконни съгласно законодателството на ЕС.

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ЕК изрази особена загриженост относно големия брой фалшиви стоки на сайта и лекотата, с която продавачите могат да заобикалят ограниченията - понякога „класифицират погрешно“ фалшива модна марка като „без марка“.

AliExpress е най-големият оператор за онлайн търговия на дребно в ЕС със 193 милиона потребители, което го прави значително по-голям от Shein със 156 милиона и Temu със 130 милиона.