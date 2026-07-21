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Почина двукратен олимпийски шампион по гребане едва на 50-годишна възраст

21 юли 2026, 20:30 часа 310 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Почина двукратен олимпийски шампион по гребане едва на 50-годишна възраст

Олимпийският шампион в академичното гребане Олаф Туфте почина на 50-годишна възраст, съобщават от неговото семейство. Туфте е бил намерен от семейството му в безсъзнание в понеделник. Норвежецът е двукратен златен медалист и носител на общо четири медала от олимпийски игри между Атланта 1996 и Токио 2021.

Почина норвежката легенда в гребането Олаф Туфте

"Медицинският екип пристигна бързо и оказа животоспасяваща помощ, след което Туфте бе откаран с хеликоптер за лечение. На инцидента няма свидетели и няма съмнения за трудова злополука", пишат норвежки медии.

Олаф Туфте остава една от най-големите фигури в историята на норвежкото гребане. Забележителната му кариера продължи повече от две десетилетия, а участието му на седем олимпийски игри го превърна в символ на постоянство и спортно дълголетие. 

Туфте стана шампион на скиф в Атина 2004 и в Пекин 2008. В Токио той се състезава на четворка скул на 45-годишна възраст и завърши на девето място. На световни първенства норвежецът има две златни, едно сребърно и три бронзови отличия. 

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Гребане олимпийски игри Академично гребане
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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