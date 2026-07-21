МВнР отговори на предупреждението на Иран към България

Министерството на външните работи е получило нота от посолството на Ислямска република Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети-цистерни на ВВС на САЩ на летище "Безмер", съобщиха за БНР от ведомството. По съществуващия дипломатически канал бяха представени позициите на Иран по този чувствителен въпрос. "България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ.

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Без военни действия

Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток.

Надяваме се възможно най-скоро и двете страни в конфликта повторно да се ангажират с деескалация и прекратяване на военните действия, за което те успяха да се споразумеят съвсем наскоро. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение", слагащо край на конфликта, се казва в позицията на МВнР.

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Предупреждението

Припомняме, че по-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията ѝ за военни операции срещу Иран.

Предупреждението идва, след като българското правителство обяви, че ще поиска одобрението на парламента за разполагането на до осем американски самолета-цистерни във военна база в "Безмер".

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Атаки срещу Иран

Според Багаей всяка дейност, която улеснява американски атаки срещу Иран, би представлявала съучастие в това, което той определи като „агресия и военни престъпления“. Говорителят е призовал България да не се превръща в „съучастник на агресори и нарушители на закона“, предаде иранската държавна медия, информира Нова Телевизия.

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Самолетите-цистерни се използват основно за дозареждане на други летателни апарати във въздуха.

Междувременно Съединените щати и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяване на огъня, подписано преди месец, се разпадна. Това увеличава опасенията от възобновяване на пълномащабна война между двете страни.

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