Влак блъсна жена на гара Горна баня

Жена с неустановена самоличност е блъсната от влак на гара Горна баня, съобщиха за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Към момента няма информация за състоянието ѝ. За нарушение в графика за движение на влаковете през гарите Горна Баня и Захарна Фабрика поради инцидент на железния път, съобщи БДЖ на сайта си. Движението между гарите Горна баня - Захарна фабрика вече е възстановено след приключване на следствените производства и изчистване на железопътната линия.

Ударил я с касовия апарат: Кондуктор нападна жена

Инцидент

Припомняме, че през юни 55-годишен мъж беше прегазен от влак днес следобед в Русе. Инцидентът е станал в района на Търговия на едро. Мъжът е пресичал жп линията на нерегламентирана пътека. Композицията, която го е блъснала, е била част от влака София – Русе. Заради инцидента влакът не е успял да тръгне навреме. Наложи се пътниците да бъдат извозени с автобус от Централна гара до гара Разпределителна.

55-годишен мъж е бил прегазен от влак в Русе