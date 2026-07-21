Най-важните новини за деня, 21 юли 2026 г.

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 21 юли 2026 г.

НА ТРЪМП НЕ МУ ОСТАНАХА ЛЕСНИ ПОБЕДИ

Когато президентът Доналд Тръмп започна войната с Иран в края на февруари, той обеща бърз и зашеметяващ триумф. Тази седмица той беше принуден да поднови конфликт с неизвестна продължителност и несигурни перспективи, за да освободи хватката на Иран върху Ормузкия проток и да поправи щетите, причинени от войната му.

"ПРИМКАТА ОКОЛО ШИЯТА НА ДЪРЖАВАТА": ШИШКОВ ЗА "ХЕМУС" И КАК ЕДИН ДЕН НИ Е СТРУВАЛ 1 МЛРД. ЛВ.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в сутрешния блок на бТВ заяви, че през 2019 и 2020 г. са раздадени големи суми пари под формата на аванси. Той обърна внимание, че за един ден се дава възможност авансът да бъде над 20%, или повече от 100 хил. лв., уведомява се министърът и този един ден струва на държавата повече от 1 млрд. лв.

"НЕ СМЕ МИШЕНА": ТРАНСПОРТНИЯТ МИНИСТЪР ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ У НАС И КАКВО СМЕ ПОИСКАЛИ ОТ САЩ

Има споразумение между България и САЩ от 2006 г. в областта на отбраната. Има различни видове ноти и различни действия. Не е нормално да има такива самолети на гражданско летище. Не знам да са извършвали учения с българската армия, докато бяха на летище „Васил Левски“, както беше съобщено. Това каза министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в ефира на БНТ.

МРАЧЕН РЕКОРД С ЦИВИЛНИ ЖЕРТВИ В УКРАЙНА, А РУСНАЦИТЕ СЕ ЧУДЯТ КАК ТАКА И ПРИ ТЯХ ИМА ВОЙНА. ПРОПАГАНДИСТИ ПАК ХВАНАХА В ЛЪЖА ЛАКЕИТЕ НА КРЕМЪЛ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Продължаващата кампания на Русия за нанасяне на удари с оръжия с далечен обсег срещу градове в цяла Украйна е допринесла за рекордно висок брой жертви сред цивилното население по време на войната през юни 2026 г. Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна съобщи, че тази агресия е отнела живота на най-малко 293 цивилни и е ранила поне 1990 през миналия месец - най-високият брой цивилни жертви в Украйна от април 2022 г. насам.

Още: Жертви и ранени деца в Украйна след нощни руски атаки, в Суми е ударен и гори търговски център (ВИДЕО)

Мисията на ООН за наблюдение на спазването на правата на човека съобщи, че ударите с голям обсег са причинили смъртта на 1396 цивилни и раняването на 7978 хора в Украйна от началото на годината, а броят на цивилните жертви се е увеличил с 37 процента от юни 2025 г. насам. Мисията добави, че руските дронове с малък обсег са причинили най-големия брой цивилни жертви в близост до фронта до този момент във войната през юни 2026 г.

ВИЛА В ГОЛФ КОМПЛЕКС И АПАРТАМЕНТ В СОФИЯ: ЦАЦАРОВ СИ КУПУВА ИМОТИ "НА ПРОМОЦИЯ"

Бившият главен прокурор и настоящ прокурор във Върховната касационна прокуратура Сотир Цацаров е разширил имотното си портфолио с вила в голф курорта "Блексирама" край Балчик и апартамент в София, показва имуществената му декларация за 2025 г., публикувана пред Инспектората към Висшия съдебен съвет. За новите придобивки той е декларирал общо над 453 хил. лева, като анализ на Bird.bg поставя въпроси както за цените на сделките, така и за произхода на средствата за една от тях.

ИРАН РАНИ 100 ВОЕННИ НА САЩ ПРЕЗ ЮЛИ, ТРЪМП ИЗБИРА МЕЖДУ 10-ДНЕВНО ПРИМИРИЕ И ПЪКЛЕН ПЛАН С ИЗРАЕЛ

От началото на юли близо 100 американски военнослужещи са били ранени при поредица от ирански удари срещу военни бази на САЩ в Близкия изток, съобщи CBS News, позовавайки се на представители на американското правителство. Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди пред медията, че близо 100 войници са били ранени от 7 юли насам. Той посочи, че 96% от тях вече са се върнали на служба, а повечето от нараняванията са леки сътресения на мозъка.

ВСЕ ОЩЕ НЯМА ПРЕСЪХВАНЕ НА ДУНАВ: КОПАЯТ РЕКАТА, ЗА ДА МОГАТ ДА МИНАВАТ КОРАБИТЕ

Въпреки критичните нива - целият участък на река Дунав в България отговаря за условията на минималните габарити за корабоплаване, стана ясно от думите на директора на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" инж. Ивелин Занев по време на пресконференция. Според него основната причина за ниското ниво на река Дунав в последните няколко седмици е продължителното засушаване и горещото време в Европа, както по цялото протежение на водосборния басейн.

“ТОЙ Е СЪВЕТСКИ ЧУГУН”: НИКОЛАЙ ХАДЖИГЕНОВ ОБЯСНЯВА ЗАВИВАМЕ ЛИ КЪМ МОСКВА? (ВИДЕО)

Прегръдката с Москва - това ли е националният ни интерес?Какво означава това? Те (управляващите - бел. ред.) са три петъка на власт и още не са ни казали къде е националният ни интерес.

КОЙ Е ГОЛЕМЯТ ПРОБЛЕМ ПРЕД РУМЕН РАДЕВ? ГОВОРИ ГАБРИЕЛ ВЪЛКОВ (ВИДЕО)

Марката БСП може би вече се е изчерпала. Това, което познаваме, като партия, вече се е изчерпало.

САЩ И ИРАН ОТНОВО СА НА РЪБА: КАКВО СЕ СЛУЧВА С ГОРИВАТА? (ВИДЕО)

Поредна ескалация на конфликта в Близкия изток. След като САЩ извършиха нова серия въздушни удари срещу Иран рано сутринта в понеделник, държавния департамент на Съединените щати издаде глобално предупреждение към своите граждани за повишена предпазливост поради нарастващото напрежение. Конфликтът, който се възобнови с пълна сила преди 10 дни постави в състояние на несигурност глобалните лидери и повдигна отново въпроса за цените на горивата.

ИРАН С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЪМ СТРАНАТА НИ: БЪЛГАРИЯ ДА НЕ СЕ ПРЕВРЪЩА В "СЪУЧАСТНИК НА АГРЕСОРИ"

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията ѝ за военни операции срещу Иран, съобщават ирански държавни медии. Предупреждението идва, след като българското правителство обяви, че ще поиска одобрението на парламента за разполагането на до осем американски самолета-цистерни във военна база в "Безмер".

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 22 ЮЛИ 2026 Г. (СРЯДА)

На 22 юли 2026 г. ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в северозападните райони ще се ориентира от северозапад и ще се усилва, показва прогнозата за времето на НИМХ.