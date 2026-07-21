Сянката на Тръмп и милиардите на ФИФА: Убива ли Инфантино магията на Световното първенство?

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Имаше време, когато Световното първенство беше повече от футболен турнир. То беше събитие, което спираше света. На всеки четири години милиарди хора забравяха ежедневието си, за да се потопят в магията на най-великото спортно състезание. Децата мечтаеха да бъдат като Марадона, Роналдо, Зидан или Меси, възрастните си припомняха великите мачове от миналото, а всяко ново Световно първенство оставяше истории, които се разказваха десетилетия наред. Днес еуфорията около Светоното първенство все още я има, но около него има и все повече неща, които нямат нищо общо с футбола. Политика, пари, телевизионни права, маркетинг, спонсори и решения, които оставят повече въпроси, отколкото отговори.

Мондиал 2026 безспорно ще остане в историята като най-голямото Световно първенство досега. Имаше 48 отбора, огромен брой мачове, пълни стадиони, милиони зрители и достатъчно футболни истории, които да бъдат разказвани дълго след края на турнира. Испания спечели титлата след драматичен финал срещу Аржентина, а на терена футболът отново показа защо е най-популярният спорт в света, но колкото повече гледаме назад към това Световно първенство, толкова по-силно се усеща един неприятен въпрос - не започна ли ФИФА да убива именно магията, която направи Мондиала толкова велик?

Когато политиката се намеси във футбола

Един от най-ярките примери беше случаят с Фоларин Балогун. Нападателят получи червен картон и логично всички очакваха правилата да бъдат приложени по стандартния начин. След това обаче последва решение, което предизвика сериозни дискусии - наказанието беше отменено, а около казуса се появи и политическа сянка заради намесата на Доналд Тръмп.

Американският президент потвърди, че е разговарял с Джани Инфантино за ситуацията, а впоследствие санкцията беше преразгледана. От ФИФА настояха, че дисциплинарната комисия е независима и че решението е взето по установената процедура. Но когато президентът на държавата домакин се намеси в разговор за червен картон на футболист от националния отбор на въпросната държава, а след това наказанието бъде отменено, е напълно логично да възникнат въпроси. Не е нужно да твърдим, че Световното първенство е нагласено, но когато феновете започнат да се питат дали политиката може да влияе върху решенията на терена, вече има проблем.

Футболът или телевизионният продукт?

И докато всички говорят за политиката, футболът постепенно започва да се променя и по друг начин. Паузите за хидратация се превърнаха в един от най-обсъжданите елементи на Мондиал 2026. Разбира се, никой не може да спори с необходимостта от грижа за здравето на футболистите при екстремни температури. Играчите трябва да бъдат защитени, а рискът от топлинни удари и дехидратация е реален, но проблемът е, че с всяка подобна промяна футболът губи част от своя естествен ритъм. В съвременния футбол това може да изглежда като малък детайл, но именно малките детайли променят усещането от един мач, а когато към тях добавим рекламите и телевизионните паузи, границата между спортно събитие и телевизионен продукт става все по-тънка.

Повече отбори, повече мачове, повече пари

Тук идва и големият проблем с философията на Инфантино. Всичко трябва да бъде повече. Повече отбори, повече мачове, повече зрители, повече приходи, повече телевизионни права, повече пазари. Световното първенство вече е с 48 отбора, а след края на Мондиал 2026 започнаха разговори за още по-голям формат в бъдеще. На теория това е чудесно – повече държави получават възможност да участват в най-големия футболен форум. Но има един въпрос, който сякаш никой не иска да зададе: кога повече ще стане прекалено много?

В миналото Световното първенство беше велико и заради своята рядкост. Четири години чакане. Само най-добрите стигат до него. Всеки мач от квалификациите има значение. Всяка грешка може да те изхвърли. Самото класиране е постижение. Колкото повече разширяваме турнира, толкова повече рискуваме да превърнем участието в нещо обичайно, а когато почти половината свят може да се класира, самото участие вече няма същата стойност. Световното първенство постепенно се превръща от най-ексклузивния футболен турнир в най-големия футболен продукт.

Когато шоуто започне да засенчва футбола

Това се вижда и в начина, по който се организира самият турнир. Все повече внимание се обръща на шоуто, на церемониите, на политическите фигури, на рекламите и на глобалния спектакъл. Няма нищо лошо в това Световното първенство да бъде грандиозно. Напротив. Но има разлика между грандиозен футболен турнир и грандиозно шоу, в което футболът е само една част от спектакъла.

Въпреки всичко футболът все още е по-силен от всяка организация. Играчите и феновете все още могат да създават моменти, които никой президент и никой чиновник не може да режисира. Но ако ФИФА продължи да натоварва Световното първенство с все повече политика, бизнес, експерименти и промени, един ден може да се окаже, че е спечелила всичко, което може да се измери в пари, но е загубила онова, което не може да бъде купено - магията на футбола.

Автор: Жанина Колева

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