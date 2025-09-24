София сред първите в света с ново поколение IQOS бутик

Пазаруването като изживяване за сетивата и провокация за въображението, това стои в основата на новата концепция зад бранд бутиците на водещата бездимна алтернатива от портфолиото на Филип Морис България. За да поговорим за новото пространство, разположено в XO Park в София, и как то е мост между потребителите и мисията на компанията, се срещаме с Петко Панамски, Brand Retail Supervisor във Филип Морис България.

София вече е сред първите градове в света, които посрещат бутик от ново поколение на IQOS. Защо точно нашият пазар беше избран за тази нова концепция?

Българските потребители са изключително активни и любопитни. Те са в непрестанно търсене на най-добрите алтернативи, и точно такъв продукт те разпознават в лицето на IQOS. В страната вече имаме над 450 000 потребители на водещата ни бездимна алтернатива и тази цифра продължава да расте, защото се вслушваме в желанията и нуждите на пълнолетните пушачи.

Добрите ни резултати определено са една от причините да бъдем сред първите пазари, които да реализират новата концепция за бранд бутиците нa IQOS. Друг безспорен фактор е, че потребители тук ценят иновациите и активностите, които отразяват локалния контекст. Точно това усещане за актуалност и връзка със символите на града сме успели да постигнем в пространството, разположено на територията на XO Park.

За града, позиционирането на бутик с нова концепция за изживяването на потребителите, е признание за потенциала му да бъде център на иновации. За потребителите е демонстрация на доверие и ангажираност.

В новия бутик виждаме и специално създадена арт инсталация, вдъхновена от София. Защо за вас беше важно да включите такъв елемент в концепцията?

За нас бутиците не са просто места за покупка, а пространства, които разказват истории и предизвикват емоции и любопитство. Арт инсталацията е мост между бранда и града – тя е нашият начин да отдадем почит на духа на София и да създадем допълнителна емоционална стойност за посетителите. Тя събира ключови символи на София като Витоша, НДК и Копитото в единна композиция, която представя града като място, където традицията среща модерното. Тя е визуална връзка между локалната идентичност и глобалния дизайн на IQOS.

В какво се различава това пространство от магазините, които вече познаваме?

Разликата е в самото преживяване. Тук не влизате просто в магазин, а в среда, която ангажира сетивно и емоционално. Дизайнът, зоните, инсталацията – всичко е направено, за да провокира усещане, а не просто покупка. Посещението на всеки клиент се определя от неговия ритъм и остава добър спомен, подобно на изживяно приключение. Това е бутик преживяване - пространство, което не просто представя продукти, а разказва история и създава емоционална връзка с посетителя.

Как новият дизайн подпомага по-доброто разбиране на мисията на компанията да изгради бъдеще без дим?

Новият дизайн е роден в абсолютен синхрон с глобалната ни визия да изградим бъдеще без дим, като предоставим на пълнолетните потребители, които иначе биха продължили да пушат, по-малко вредни алтернативи в сравнение с цигарите. Той е изчистен и отворен и кореспондира с нашата идея за комуникация с потребители – прозрачно и с разбиране. Пространството символизира промяната и трансформацията както на цяла една индустрия, така и на навиците на пълнолетните пушачи.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България