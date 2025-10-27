Войната в Украйна:

Стана ясно каква част от износа на услуги в ЕС е дело на големи компании

27 октомври 2025, 16:44 часа 220 прочитания 0 коментара
Стана ясно каква част от износа на услуги в ЕС е дело на големи компании

ЕС е изнесъл през 2023 г. услуги за страни извън ЕС на стойност 1,4 милиарда евро, отчита Евростат. По-голямата част (53,5 на сто) от този износ е осъществен от големи компании с 250 или повече служители, малките фирми (до 49 служители) са осигурили 14,2 на сто от износа, а средните компании (от 50 до 249 служители) - 10 на сто, като 22,3 на сто от износа на услуги е осъществен от компании с неизвестен брой служители.

В десет страни от ЕС големите компании са извършили над 50 на сто от всички услуги, изнесени извън ЕС, като най-голям е приносът на Германия (72,8 на сто), Финландия (66,7 на сто) и Дания (66 на сто).

В България делът на износа на услуги на големите компании извън ЕС е 28,2 на сто.

Още: Търговският баланс на България отново е отрицателен

Малките компании са реализирали повече от половината от износа на услуги в Малта (68,4 на сто) и Естония (59,6 на сто).

Фалитите на компании в България и ЕС намаляват през 2025 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Европейски съюз износ компании информация 2025
Още от Компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес