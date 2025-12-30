Спорт:

Meta купува китайска компания за 2 млрд. долара

30 декември 2025, 10:46 часа 268 прочитания 0 коментара
Американската технологична компания Meta обяви, че ще придобие китайския стартъп за изкуствен интелект (ИИ) Manus, ускорявайки усилията си за внедряване на напреднали решения в тази област в своите платформи, предаде Ройтерс. Manus е базирана в Сингапур компания, която разработва универсален AI агент, способен да изпълнява задачи като изследвания и автоматизация с минимални инструкции, действайки като „дигитален служител“. Meta планира да оперира и продава услугата Manus“ и да я интегрира в свои потребителски и бизнес продукти, включително Meta AI.

Сделка за два милиарда долара

Финансовите параметри по сделката не бяха официално оповестени. По информация на „Уолстрийт джърнъл“ Meta осъществява придобиването за сума над 2 млрд. долара.

Сделката идва на фона на засилена конкуренция в сектора на изкуствения интелект, при която големите технологични компании увеличават инвестициите си чрез придобивания и привличане на таланти. По-рано тази година Meta инвестира в Scale AI при оценка от 29 млрд. долара.

Manus привлече внимание през март с програма с ИИ, способна да изготвя детайлни изследователски доклади и да създава уебсайтове, използвайки модели на компании като Anthropic и Alibaba. Компанията е част отBeijing Butterfly Effect Technology  и e основана от китайския предприемач Сяп Хун.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
