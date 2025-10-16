UFC шампионът Хамзат Чимаев релаксира в петзвездния Grand Hotel Therme, докато работи по нов филмов проект

Непобедената UFC звезда в средна категория – Хамзат Чимаев е в България за заснемането на нов филмов проект, който ще се снима на територията на няколко български града и села. Престоят на една от най-големите звезди на бойните спортове не остана незабелязан – снимки и видеа с него вече обикалят социалните мрежи, а фенове от цялата страна се надяват да го видят на живо.

По време на визитата си Чимаев е избрал да отседне в петзвездния Grand Hotel Therme в с. Баня, област Благоевград – един от най-престижните спа комплекси в България и на Балканите. Изборът му не е случаен: хотелът е известен с луксозната си атмосфера, автентичния минерален извор, впечатляващия уелнес център и изключителното обслужване, което съчетава дискретност и персонално отношение към гостите.

Grand Hotel Therme предлага на своите посетители богата термална зона с вътрешни и външни басейни, минерални джакузита, сауни и парни бани, както и изискани ресторанти с авторска кухня и панорамни гледки към Пирин планина. Стаите и апартаментите са с елегантен дизайн, естествени материали и просторни тераси, което го превръща в предпочитано място за почивка на световноизвестни личности, спортисти и артисти.

В своите профили в социалните мрежи Чимаев потвърди, че се намира в България, споделяйки кадри от престоя си и получавайки хиляди коментари от фенове по цял свят. Видеата и снимките му предизвикаха истински интерес към страната ни и особено към региона около Баня, който през последните години се превръща във все по-популярна спа и уелнес дестинация.

По непотвърдена информация, проектът, в който участва Чимаев, е вторият сезон на сериала „Клетката“ – продукция, чийто първи сезон излезе през 2024 г. и включваше бойните легенди Джон Джоунс, Жорж Сен-Пиер и Сирил Ган. Вторият сезон се очаква да бъде още по-мащабен, като част от снимките ще се проведат в живописни български локации.

За последно Чимаев се би през август, когато спечели със съдийско решение оспорвана битка срещу Дрикус Дю Плеси и стана шампион на най-голямата ММА организация в света. Присъствието му у нас предизвика вълнение сред спортната и филмова общност, а изборът му да се настани именно в Grand Hotel Therme е ясен знак за нарастващата международна репутация на България като място, което предлага комфорт, спокойствие и световен стандарт на обслужване.

С престоя на Чимаев, Grand Hotel Therme за пореден път затвърждава позицията си като топ избор за международни звезди, които търсят съчетание от лукс, уединение и природна красота. А за България – това е още едно доказателство, че страната ни все по-често се превръща в сцена на големи световни събития и продукции.