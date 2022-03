Изследване предсказва извънземен живот, какъвто не познаваме

Търсенето на извънземен живот досега е било ограничено до използването на живота на Земята като ориентир, като по същество се търси "живот, какъвто го познаваме", само че извън Земята. За астробиолозите, които търсят живот на други планети, просто няма инструменти, които да предскажат характеристиките на „живота, какъвто не го познаваме“.

В ново изследване екип учени отстранили това ограничение, като идентифицирали универсални модели в химията на живота, които не зависят от конкретни молекули. Тези резултати предоставят нова възможност да се предскажат характеристиките на извънземния живот с биохимия, различна от тази на Земята.

„Искаме да имаме нови инструменти за откриване и дори предсказване на характеристиките на живот, тъй като не го познаваме – казва Сара Уокър от Университета на Аризона. – За тази цел се стремим да определим универсални закони, които трябва да се прилагат за всяка биохимична система. Това включва разработване на количествена теория за произхода на живота и използване на теория и статистика за търсене на живот на други планети."

На Земята животът възниква в резултат на взаимодействието на стотици химични съединения и реакции. Някои от тези съединения и реакции се срещат във всички организми, създавайки универсална биохимия за целия живот на Земята.

Това понятие за универсалност обаче е специфично за известната ни биохимия и не позволява прогнози за все още ненаблюдавани примери.

„Ние не сме просто молекули, които са част от нашите тела; ние, като живи същества, представляваме емерджентно свойство (цялостност; свойствата, принципите и ролята на системата не са тъждествени на тези на изграждащите я елементи) на взаимодействията на многото молекули, от които сме съставени – казва съавторът на изследването Сара Уокър от Университета в Аризона. – Нашата работа има за цел да разработи начини да превърнем тези философски прозрения в проверими научни хипотези."

Водещият автор на изследването Дилън Гаглер казва, че се заинтересувал от универсалната биология поради желанието да разбере по-добре феномена на живота. „Изненадващо трудно е да се дефинира тази концепция – казва той. – Доколкото мога да съдя, животът в крайна сметка е биохимичен процес, така че исках да проуча какво прави животът на това ниво.“

В крайна сметка учените решили, че ензимите като функционални двигатели на биохимията са добър подход към тази концепция. Използвайки базата данни Integrated Microbial Genomes and Microbiomes, те успели да изследват ензимния състав на бактерии, археи и еукариоти и по този начин да получат голяма част от биохимията на Земята.

Благодарение на този подход екипът успял да открие нов вид биохимична универсалност чрез идентифициране на статистически модели в биохимичната функция на ензимите, общи за цялото дърво на живота.

По този начин те потвърдили, че статистическите модели произлизат от функционални принципи, които не могат да бъдат обяснени с общия набор от ензимни функции, използвани от всички известни форми на живот, и установили отношения на мащабиране, свързани с общи типове функции.

„Определихме нов вид биохимична универсалност от широкомащабните статистически модели на биохимията и открихме, че те са по-приложими към неизвестни форми на живот, отколкото традиционната универсалност, описана от специфични молекули и реакции, общи за целия живот на Земята – казват изследователите. – Това откритие ни позволява да разработим нова теория за общите правила на живота, която ще помогне в търсенето на нови примери от живота."

„Можем да очакваме тези резултати да са верни навсякъде във Вселената и това е вълнуваща възможност, която ни мотивира за много интересна работа.“

Изследването е публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).