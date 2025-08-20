Войната в Украйна:

Мишки и мухи ще бъдат изстреляни днес в Космоса от „Байконур“

20 август 2025, 14:38 часа 142 прочитания 0 коментара
На космодрума „Байконур“ днес в 22:13 часа (местно време - 20:13 ч. българско) е планирано изстрелването на космическа ракета с биологичен спътник „Бион-М“ №2, предава казахстанската новинарска агенция Казинформ. Ракетата „Союз-2.1б“ с биосателита е била поставена на стартовия комплекс „Восток“ едно денонощие преди изстрелването. Традиционните тридневни проверки на стартовата площадка саа били съкратени поради необходимостта от запазване на биологичните проби, които се намират на борда.

„От момента на затваряне на космическия кораб до изстрелването не бива да минават повече от 72 часа“, обясниха от „Роскосмос“.

Спътникът „Бион-М“ № 2 е голяма медико-биологична лаборатория, на чийто борд в Космоса при подходящи условия ще бъдат изстреляни 75 мишки, плодови мушици, растения и гъби.

Някои аспекти на въздействието на условията на полярната орбита, където нивото на радиация е приблизително с 30% по-високо, отколкото в близка до околоземната орбита, ще бъдат изследвани върху живите същества в спътника. Според учените това ще позволи в бъдеще да се подготвят и хора за космически пътувания на дълги разстояния, като се изучат механизмите на адаптация и реадаптация след полета.

Планирано е спускаемият апарат с живите организми е планирано да се върне на Земята след 30 дни.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
