Как изглеждат Земята и Космосът от Луната: Разказ на Нийл Армстронг (ВИДЕО)

В наши дни технологиите така са се развили, че снимките, направени в открития Космос, са нещо, което дори вече не ни прави чак такова впечатление. Тази част от Вселената, намираща се навсякъде около Земята, продължава да е слабо изследвана и постоянно изненадва всички специалисти, вперили поглед нагоре и задаващи си множество въпроси. Но визуалната информация, която получаваме, ни дава илюзорното усещане, че всичко ни е ясно.

Но нека за момент си представим 1969 г. - годината, в която човешки крак за първи път стъпва на Луната. Нийл Армстронг и Едуин "Бъз" Олдрин са хората, които успяват да кацнат, да стъпят там и да направят легендарни снимки, които и до днес носят повод за гордост. Или пък повод за съмнение, че това изключително събитие изобщо се е случило, но това е съвсем друга, при това доста дълга тема.

През 1969 г., разбира се, хората са се интересували как се вижда нашата планета, погледната от Луната. Иска ли са да знаят има ли цвят Космосът и как точно се вижда Слънцето. В едно от интервютата си след връщането му на Земята, Нийл Армстронг отговаря точно на тези въпроси. Ето как протича разговорът:

