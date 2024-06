Колко е дълъг един ден на всяка от планетите? (ВИДЕО)

А какво щеше да бъде, ако не живеехме на Земята? Как щяхме да се справяме, ако разполагахме не с 24 часа в денонощието, а с 9? Ами ако денонощието продължаваше толкова дълго, колкото са 56 дни?

В интернет открихме любопитна компютърна анимация, която показва колко продължава един ден на всяка от по-познатите ни планети. Разбира се, направена е съпоставка с 24-часовото денонощие на Земята, като единствен възможен вариант да се представят разликите. И думата "ден" е по-скоро познато понятие, с което можем да си служим, за да разберем по-добре случващото се в анимацията.

What one day looks like on each planet pic.twitter.com/QEt6fm3fH8