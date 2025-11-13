Любопитно:

13 ноември 2025, 21:05 часа 418 прочитания 0 коментара
Учени бият тревога заради открития в Германия вирус на полиомиелита

Полиомиелитът, открит в отходните води в Хамбург и познат също като детски паралич, е инфекциозно заболяване, което ужасява родителите по целия свят през по-голямата част от първата половина на XX век, пише Ройтерс. Срещу заболяването няма лечение, но то е предотвратимо чрез ваксинация, а случаите в световен мащаб са намалели с 99%, откакто започнаха усилията за масова ваксинация през 1988 г.

Засягайки главно деца под пет години, заболяването често е асимптоматично, но може да причини и симптоми като треска и повръщане. Около една на 200 инфекции води до необратима парализа и до 10% от тези пациенти умират.

Формите на заразата

Съществуват две форми на полиомиелит: див полиомиелит и полиомиелит, получен чрез ваксинация. И двата вида могат да причинят парализа и смърт, но дивият полиомиелит е по-рядко срещан и сега е ендемичен само за Афганистан и Пакистан, засягайки там десетки хора годишно. Щамът, открит в германските отпадъчни води, е свързан с щама, циркулиращ в Афганистан.

Формата на вируса, получена от ваксина, е по-често срещана. Тя причинява неколкостотин случая в световен мащаб всяка година, главно в страни като Йемен и Нигерия. Тази форма на полиомиелит произтича от употребата на перорална ваксина, съдържаща отслабен жив вирус.

След като децата са ваксинирани, те отделят вируса във фекалиите си в продължение на няколко седмици. В недостатъчно ваксинирани общности вирусът обаче може да се разпространи и да мутира. Докато страни като Германия вече не използват старата „жива“ полиомиелитна ваксина, други - особено там, където полиомиелитът се разпространява по-често, го правят, тъй като тя блокира предаването на вируса.

Много страни по света вземат проби от отходните води, за да проследят разпространението на полиомиелита. Откритието в Германия е знак, че системата работи добре, казаха експерти, цитирани от Ройтерс. Откриването на див полиомиелит в региона е рядкост: това не се е случвало от 2010 г. насам в Европа, съобщи СЗО в сряда, въпреки че това показва само, че вирусът не е бил открит, а не че не е бил там.

Полиомиелитът може да се предотврати чрез перорални или инжекционни ваксини. Партньорството, наречено „Глобална инициатива за ликвидиране на полиомиелита“, е изправено пред 30 процента намаление на бюджета следващата година на фона на по-широки съкращения на международната помощ. Откриването в Германия потвърждава посланието, че полиомиелитът навсякъде е потенциален риск, поясняват още експертите, цитирани от Ройтерс.

