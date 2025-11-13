Любопитно:

Любо Пенев похвали Левски на Веласкес и попиля ЦСКА от критики

Легендата на българския футбол Любослав Пенев, който е сред най-изявените треньори у нас, направи обстоен анализ на случващото се в Първа лига този сезон. Бившият наставник на ЦСКА отправи сериозни критики към "червените", но и подчерта, че е фен на отбора и иска да стане шампион и да спечели Купата. Пенев обаче бе обективен и похвали Левски за отличното представяне през сезона и работата на Хулио Веласкес, който според Ел Голеадор е получил пълната власт на "Герена".

На Веласкес му е дадена пълна свобода в Левски

"Веласкес е испански треньор, няма как да не работи по испанска методика, Учен е там и работи по този начин. Искам да отбележа нещо много важно - той е избран да ръководи отбора, дадена му е пълна свобода и е оставен да работи. Неслучайно си поднови договора, една рентабилна работа. Един отбор с два пъти по-малко от заплати, нещо около 10-11 милиона лева, от ЦСКА и Лудогорец, е първи с определена разлика. Това е доста показателно", заяви Пенев в ефира на "Дарик радио".

"Сините" имат Сираков, Боримиров и Йовов

"Лудогорец е извън тройката, ЦСКА сега се добра до шестицата с доста мъки, но това е реалната ситуация. За мен не е случайно, защото в Левски имаш трима - Сираков, Боримиров и Йовов. Бивши футболисти, които са играли на високо ниво в България, след това в Германиоя и Испания. Това е много важно и е голямо предимство за Левски. При Веласкес виждам организацията в бързия преход, високата преса, изпълненията при корнери, фалове, статични ситуации. Доста неща са. Не му познавам работата от близко, но това е, което виждам", каза още той за Левски.

Любослав Пенев

Някой нещо е сбъркал, за да се стигне до тази ситуация в ЦСКА

Що се отнася до ЦСКА, Пенев предупреди клуба да не се вдига прекомерно след победата над Левски. "Чувам, че в ЦСКА са вдигнали страхотен купон, има пауза за националните отбори, от здравословна и физическа форма това е недопустимо. Отборът отива, почива си, отива да се възстанови физически и психически. Напитките са важни. Когато възстанови този организъм, се разпускат и имат два дни почивка. Това не е нож с две остриета, а с много повече остриета. Всичко отива в тоалетната, трябва рестарт. Може и да не е вярно. Казвам, ако е вярно", заяви Ел Голеадор.

Той коментира и защо се е стигнало до кризата при "армейците": "Външен наблюдател съм, не съм в структурите на ЦСКА. Това е нещо, което датира откакто новият собственик управлява. Това са две години. Има назначени хора, които трябва да управляват този клуб. Изпълнителен директор, финансов, скаут отдел, школа и т.н. – много солидна структура. Далеч съм от мисълта, че собственикът се занимава и управлява клуба, затова има хора, които са избрани за това, да бъдат полезни. Клубът е перфектно организиран откъм финанси, но не можеш да стигнеш до спортните резултати, това е много важно."

Любослав Пенев

"За да се стигне дотук, грешно управление, някой нещо е сбъркал. Някой може да е добър за съсед, не за вършене на футболна работа. Това са свързани департаменти. ЦСКА за мен трябва да има много по-различни, по-добри, по-конвертируеми футболисти на фона на бюджета си. Тези футболисти, които са в ЦСКА, могат малко повече със сигурност, но това е свързано основно с работата през седмицата. Има си треньори."

"ЦСКА върви по една възходяща линия. Много е дълго първенството. Предстои една зимна пауза, в която отборите трябва да се подсилят. Работи се за година-две напред. Може да се подсилваш и през зимния период. Отборите, които искат да са в тройката, четворката, да се борят за Купата, трябва да имат дълга скамейка. Най-рентабилно се справя Левски. Левски плаща 10-11 милиона за заплати, ЦСКА и Лудогорец – по 25-26 милиона."

"Аз не знам кой ще стане шампион, аз съм от ЦСКА и искам ЦСКА да е шампион и да вземе Купата, но дали ще стане, е друга тема. Трябва да си с дълга пейка, за да издържиш на този ритъм. Много бързо ситуацията в класирането може да се промени, въпросът е кой как ще си планира ходовете, за да е полезен за себе си", завърши Пенев по темата за ЦСКА.

