Миниатюрно мъжко достойнство е терзаело Хитлер: Генетично изследване съсипва фюрера

Адолф Хитлер е страдал от генетична мутация, свързана с ген, характерен за т. нар. синдром на Калман - рядко генетично заболяване, което нарушава нормалния ход на пубертета и може да доведе до ниски нива на тестостерон, недоразвити полови органи, и понякога (в около 5-10% от случаите) - до микро пенис. За това разказва двучасов документален филм, който ще бъде излъчен по британския телевизионен канал "Channel 4" на 15 ноември.

Изследването стъпва на ДНК анализ на Хитлер, направен на база напоено с кръв парче плат, взето от дивана в бункера, където фюрерът се е самоубил. При анализа е използван Y-хромозомен маркер, сравнен с проба от мъжки роднина на Хитлер, за да се потвърди автентичността на данните.

Медицински досиета от 1923 година отбелязват, че Хитлер е имал "десностранна крипторхидия" — състояние, при което единият тестис не се е спуснал в скротума. Генетикът Тури Кинг отбелязва, че ако самият Хитлер днес можеше да види резултатите от изследването, е щял да бъде принуден да изпрати и себе си "в газовата камера".

Създателите на филма посочват, още, че не са открити основания в подкрепа на дългогодишните слухове, че Хитлер е имал еврейски произход. Но са идентифицирани генетични маркери, които могат да показват предразположеност към аутизъм, шизофрения или биполярно разстройство, макар Хитлер да не е бил диагностициран с такива.

Независими експерти предупреждават, че заключенията на документалния филм повдигат сериозни въпроси, но че изследването все още не е минало пълна академична проверка и не е рецензирано.