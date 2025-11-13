По подозрения в тероризъм: Обискираха дома на германски политик

Домът на политик от крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ беше претърсен днес по подозрение за подкрепа от негова страна за терористична организация, пише ДПА. Говорител на прокуратурата в провинция Тюрингия съобщи, че апартаментът на мъжа в източния град Илменау и два други имота са претърсени за доказателства. Според представителя на властите засега не са планирани арести.

Още: Лидерът на "Алтернатива за Германия" защити Путин: Истинската заплаха е Полша

Претърсванията бяха извършени във връзка с разследването на планираното отвличане на бившия здравен министър на Германия Карл Лаутербах. Говорителят допълни, че политикът от „Алтернатива за Германия“ е заподозрян, че подкрепя т.нар. „Имперска групировка“ и подпомага усилията за извършване на държавна измяна.

Още: Издаване на държавни тайни през парламентарни питания: "Алтернатива за Германия" - сателитът на Путин

Групировката е крайнодясна терористична организация, целяща да сложи край на свободния демократичен ред в Германия и да го замени с авторитарна система на управление, моделирана по конституцията на Германската империя от 1871 г. През март четирима лидери на групировката бяха осъдени на няколко години затвор от Висшия регионален съд на Кобленц.

Още: Германски съд разпореди изгонването на крайнодясната "Алтернатива за Германия" от главната ѝ централа