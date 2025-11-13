Полската прокуратура разпореди ареста на бивш министър, укриващ се в Унгария

Прокуратурата на Полша разпореди ареста на бившия министър на правосъдието Збигнев Жобро, който се укрива в Унгария, за да избегне съдебни преследвания по обвинения за участие в престъпна група и злоупотреби, предаде Франс прес. Збигнев Жобро, който е свързван със спорните полски съдебни реформи, които предизвикаха противоречия между Брюксел и Варшава в периода 2015-2023 г., е признат за виновен по 26 обвинения, за които подлежи да бъде осъден на 26 години лишаване от свобода.

Още: Полша оряза социалните помощи за украинците, обаче не криминализира "бандеровската пропаганда"

Заповедта за ареста му предстои да бъде потвърдена в следващите седем дни от съд. В противен случай ще бъде издадена европейска заповед за арест, оповести прокурорът Пжемислав Новак. Бившият министър заяви, че няма никакво намерение да се връща от Унгария в Полша, като определи обвиненията по негов адрес като политически и посочи, че настоящото полско правителство води "лов на вещици" срещу опозицията, предава БТА.

Един от заместниците на Жобро в бившото правителство на партията "Право и справедливост" (ПиС) - Марчин Романовски, който е обвиняван в сходни деяния, вече е получил политическо убежище от унгарското правителство въпреки издадената европейска заповед за арест от Варшава и острите протести на полското правителство.

Още: Лидерът на "Алтернатива за Германия" защити Путин: Истинската заплаха е Полша

Унгария, начело с Виктор Орбан, беше близък съюзник на Полша, управлявана от ПиС, като двете страни се защитаваха заедно срещу обвинения от европейските съдилища и Брюксел относно нарушенията на върховенството на закона, припомня АФП.

Жобро, който също е заемал длъжността национален прокурор, е обвиняван, че е организирал финансови злоупотреби със средства от специален фонд, предназначен за подкрепа на жертви на престъпления и че ги е използвал за политически нужди и за нелегалното закупуване на шпионския софтуер "Пегас", разработван от Израел. Според настоящото правителство софтуерът е бил използван за наблюдение на политически опоненти

Още: Заради филм: Забраниха на полския министър на правосъдието да коментира режисьорката Агнешка Холанд