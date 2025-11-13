Любопитно:

Полската прокуратура разпореди ареста на бивш министър, укриващ се в Унгария

13 ноември 2025, 20:47 часа 159 прочитания 0 коментара
Полската прокуратура разпореди ареста на бивш министър, укриващ се в Унгария

Прокуратурата на Полша разпореди ареста на бившия министър на правосъдието Збигнев Жобро, който се укрива в Унгария, за да избегне съдебни преследвания по обвинения за участие в престъпна група и злоупотреби, предаде Франс прес. Збигнев Жобро, който е свързван със спорните полски съдебни реформи, които предизвикаха противоречия между Брюксел и Варшава в периода 2015-2023 г., е признат за виновен по 26 обвинения, за които подлежи да бъде осъден на 26 години лишаване от свобода.

Още: Полша оряза социалните помощи за украинците, обаче не криминализира "бандеровската пропаганда"

Заповедта за ареста му предстои да бъде потвърдена в следващите седем дни от съд. В противен случай ще бъде издадена европейска заповед за арест, оповести прокурорът Пжемислав Новак. Бившият министър заяви, че няма никакво намерение да се връща от Унгария в Полша, като определи обвиненията по негов адрес като политически и посочи, че настоящото полско правителство води "лов на вещици" срещу опозицията, предава БТА.

Един от заместниците на Жобро в бившото правителство на партията "Право и справедливост" (ПиС) -  Марчин Романовски, който е обвиняван в сходни деяния, вече е получил политическо убежище от унгарското правителство въпреки издадената европейска заповед за арест от Варшава и острите протести на полското правителство.

Още: Лидерът на "Алтернатива за Германия" защити Путин: Истинската заплаха е Полша

Унгария, начело с Виктор Орбан, беше близък съюзник на Полша, управлявана от ПиС, като двете страни се защитаваха заедно срещу обвинения от европейските съдилища и Брюксел относно нарушенията на върховенството на закона, припомня АФП.

Жобро, който също е заемал длъжността национален прокурор, е обвиняван, че е организирал финансови злоупотреби със средства от специален фонд, предназначен за подкрепа на жертви на престъпления  и че ги е използвал за политически нужди и за нелегалното закупуване на шпионския софтуер "Пегас", разработван от Израел. Според настоящото правителство софтуерът е бил използван за наблюдение на политически опоненти

Още: Заради филм: Забраниха на полския министър на правосъдието да коментира режисьорката Агнешка Холанд

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Полша Унгария съд Збигнев Жобро
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес