13 ноември 2025, 21:29 часа 433 прочитания 0 коментара
Лекари от три столични болници спасиха бременна с тежки усложнения от диабет

Лекари от три столични болници спасиха млада бременна жена с тежки усложнения от диабет. След 5 месеца престой в "Майчин дом" и специализираната болница по ендокринология 32-годишната жена сбъдна мечтата си да стане майка.

Маринела Славева е с инсулинозависим диабет от близо 20 години. Преди 8 месеца разбрала, че ще става майка, но тогава започнали тревогите. "Цялата бременност започна много трудно и много рисково. Открихме неща, които в следствие на диабета дадоха отражение по време на бременността, които не стават от днес за утре. Не стават за един ден", разказва тя.

Жената е от Долна Оряховица, но заради рисковата бременност е насочена към специалисти от "Майчин дом" и специализираната болница по ендокринология в София. "Ние се запознахме с нея в 14-а гестационна седмица. Тоест, една трета от бременността беше преминала. По принцип бременността, когато е в съжителство със захарен диабет, трябва да бъде планирана. В случая на Маринела не беше точно така", обясни пред БНТ доц. Невена Чакърова от "Клиника по диабетология" към УМБАЛ "Акад. Иван Пенчев".

"Цялата ми бременност премина в "Майчин дом". Съвсем за малко се прибирах вкъщи. Бях под постоянен контрол, за да може аз да бъда добре и детето да бъде добре", разказва Маринела Славева.

"Има както непосредствен риск за живота на майката, така и за бебето. И това важи за всички пациенти с инсулинозависим диабет. Те са изложени на по-висок риск от високо кръвно, от изоставане в растежа на плода и много по-често се налага да родят по-рано", д-р Ибрям Ибрям, "Клиника по патология на бременността ", СБАЛАГ "Майчин дом".

Заради диабета при Маринела се появяват услужения, които засягат бъбреците. Затова състоянието ѝ следи и нефролог от болница "Света Анна". Налага се да роди в осмия месец, заради бъбречна недостатъчност. "Клиника по патология на бременността ", СБАЛАГ "Майчин дом": "Нямаше за къде да се отлага, видяхме, че нещата прогресират в посока, която не е благоприятна за майката и за плода", казва д-р Ибрям Ибрям.

Маринела ражда момиче. То е с пневмония и прекарва една седмица в неонатологията. "Не съм го вярвала досега, но вече като го преживях, тези деца са малки герои. Понякога си мислим, че не могат да се справят, но повярвайте ми - справят се даже по-добре от голям човек", разказва майката.

Маринела е благодарна на лекарите, които спасиха нея и дъщеря ѝ, а медиците казват, че с напредването на технологиите бременните с диабет могат да контролират постоянно нивата на кръвната захар и да избегнат тежки усложнения.

Елин Димитров
