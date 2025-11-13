Полярно сияние озари небето над Смолян (ВИДЕО)

Заснеха полярно сияние над Смолян. Кадри разпространени във Facebook показаха бледото и почти неуловимо чудо над българския град Жители на Смолян и околността успяха да се полюбуват на сиянието между 18:30 и 19:10 часа днес.

А в последните 24 часа мощна геомагнитна буря удари Земята. Това е и причината в България да се наблюдава Северното сияние. Слънчевите изригвания бяха регистрирани от Геомагнитната обсерватория в Панагюрище.

Още: Силна геомагнитна буря причини сияния у нас