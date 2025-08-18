Срещата Тръмп-Путин:

Магнитни бури през седмицата 18-24 август 2025 г.

18 август 2025, 09:53 часа 467 прочитания 0 коментара
Магнитни бури през седмицата 18-24 август 2025 г.

През новата седмица, в дните от 18 до 24 август 2025 г. ще има дни с магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent стойността на Кр индекса ще бъде най-висока на 19 август, когато ще е със стойност 5. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ  се очакват два дни със силно повишена геомагнитна активност. 

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent във вторник стойността на Кр индекса ще е 5. Това не е много силна геомагнитна активност, но е възможно да предизвика възникването на  здравословни неразположения у метеочувствителните хора.

Снимка: iStock 

Магнитни бури в периода 18.08.25 - 24.08.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има два дни с магнитни бури през настоящата седмица. Във вторник стойността на Кр индекса ще е 5, а в сряда - 4. През тези два дни е възможно да възникнат здравословни неразположения у метеозависимите хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни. 

Магнитните бури ви покосяват? Смачкайте ги с народни хитрини

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Пълната прогноза!

2025 Aug 18-3
2025 Aug 19 -5
2025 Aug 20-4
2025 Aug 21-3
2025 Aug 22-3
2025 Aug 23-2
2025 Aug 24-2

Още: Може ли да се пие кафе по време на магнитни бури - запомнете го веднъж завинаги

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Магнитни бури Магнитна буря
Още от Космос
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес