Магнитни бури през седмицата 2-8 февруари 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 2 до 8 февруари 2026 г. не се очакват дни със силни магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 2 и 3 февруари ще бъде от степен 1,7, а по данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има два дни с леко повишена геомагнитна активност.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник и вторник стойността на Кр индексът ще е 1,7. Това означава, че днес геомагнитната активност ще е слаба и е малко вероятно да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода 02.02.26 - 08.02.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 4 и 5 февруари стойността на Кр индекса ще е - 4, а през останалите дни между 2 и 3. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2026 Feb 02 - 2

2026 Feb 03 - 2

2026 Feb 04 - 4

2026 Feb 05 - 4

2026 Feb 06 - 3

2026 Feb 07 - 3

2026 Feb 08 - 3

