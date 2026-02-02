Спорт:

Магнитни бури през седмицата 2-8 февруари 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

02 февруари 2026, 08:15 часа 444 прочитания 0 коментара
Магнитни бури през седмицата 2-8 февруари 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 2 до 8 февруари 2026 г. не се очакват дни със силни магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 2 и 3 февруари ще бъде от степен 1,7, а по данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има два дни с леко повишена геомагнитна активност. 

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник и вторник  стойността на Кр индексът ще е 1,7. Това означава, че днес геомагнитната активност ще е слаба и е малко вероятно да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.  Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за справяне с проблема

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода 02.02.26 - 08.02.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 4 и 5 февруари стойността на Кр индекса ще е - 4, а през останалите дни между 2 и 3. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Магнитните бури ви покосяват? Смачкайте ги с народни хитрини

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Пълната прогноза!

2026 Feb 02 - 2

2026 Feb 03 - 2

2026 Feb 04 - 4

2026 Feb 05 - 4

2026 Feb 06 - 3

2026 Feb 07 - 3

2026 Feb 08 - 3

 Може ли да се пие кафе по време на магнитни бури - запомнете го веднъж завинаги

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Магнитни бури Космос Магнитна буря
Още от Космос
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес