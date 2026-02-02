"Интервюто на Радев беше примиренческо, доста страхливо": Политолог предрича мъглява кампания

Интервюто на Румен Радев беше примиренческо, доста страхливо. Борбата на тези избори ще е до последния ден. Но тя ще е мъглява. Това мнение изрази политологът Светослав Малинов в ефира на Нова телевизия. ОЩЕ: Румен Радев: Партия ще правим след изборите, най-удобният вариант за олигархията беше да остана на поста

По думите на Диана Дамянова Радев говори малко за битката с олигархията, защото около него има олигархичен кръг. "В този смисъл въпросът, който стои пред нас, публиката, е дали Радев прави битка срещу олигархията или битка срещу една част от олигархията. Това ние ще видим, но всичко това зависи от това какви гласове ще му даде българския гражданин", заяви тя.

Според нея той е казал прекалено малко в интервюто си пред БНТ, защото "всяко категорично твърдение на темата за Крим затваря вратата за една част избирателите му".



"Ако той беше мой възпитаник, нямаше да го посъветвам да се държи точно така, но щях да го посъветвам генерално да казва минимална информация Между другото същото прави ПП-ДБ със своите 121 депутати. Да дадеш отказ за информация какво ще правиш и с кого ще са полезни 121 депутати, млъкваш и това е практика", каза пиар експертът.

Според Дамянова, това, което е разбрала, е, че Радев се е разделил с илюзията за 134 депутати и мнозинство, и отваря вратите за коалиция.