Предизвикателната американска посланичка в Гърция чака Тръмп на гости, но той няма да е сам (ВИДЕО)

Предизвикателната американска посланичка в Атина Кимбърли Гилфойл заяви, че президентът Доналд Тръмп планира да посети Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini. Говорейки пред репортери преди премиерата на новия документален филм на Amazon „Мелания“ в Атина, Гилфойл каза: „Знам, че президентът ще дойде. И наистина очаквам с нетърпение и двамата да посетят Гърция. Това би било невероятна чест за страната".

Тя не предостави допълнителни подробности относно времето или обхвата на посещението.

Γκίλφοϊλ: «Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα» – «Υπέροχη Πρώτη Κυρία η Μελάνια»



Μια σημαντική είδηση έβγαλε η λαμπερή πρεμιέρα της ταινίας «Melania» στο «Κέντρο Αθηνών», καθώς η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποκάλυψε στις κάμερες πως ο Ντόναλντ… pic.twitter.com/79umh1fCgq — TA NEA (@ta_nea) February 1, 2026

Стилът на Гилфойл за филма "Мелания"

Гилфойл отиде да гледа документалния филм за първата дама на САЩ в дълга рокля, която подчертава извивките й, но и която е характерна повече за червения килим на "Холивуд".

Американската посланичка в Гърция е за кратко в Атина, но вече е известна със своите предизвикателни аутфити.

Припомняме, че през ноември Гилфойл, която е бивша годеница на сина на Доналд Тръмп, прикова погледите в гръцката столица и предизвика истински фурор с дръзка и прозрачна рокля, с която се появи на събитие за Деня на благодарността, организирано от Американо-гръцката търговска камара. Фокусът не беше върху нейната реч, а върху нейното облекло - прозрачна украсена рокля, която мнозина смятаха за твърде провокативна за официално дипломатическо събиране.

Още от самото начало тя се появи в Гърция като истинска холивудска звезда, а силният грим и стъпките встрани от официалния дрескод са нейна запазена марка. Дори гръцките кожухари бяха впечатлени от нейните аутфити и я поканиха на панаир. ОЩЕ: Палавница: Американският посланик в Гърция събра погледите с дръзка и прозрачна рокля (ВИДЕО)