02 февруари 2026, 09:26 часа 458 прочитания 0 коментара
Предизвикателната американска посланичка в Гърция чака Тръмп на гости, но той няма да е сам (ВИДЕО)

Предизвикателната американска посланичка в Атина Кимбърли Гилфойл заяви, че президентът Доналд Тръмп планира да посети Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini. Говорейки пред репортери преди премиерата на новия документален филм на Amazon „Мелания“ в Атина, Гилфойл каза: „Знам, че президентът ще дойде. И наистина очаквам с нетърпение и двамата да посетят Гърция. Това би било невероятна чест за страната".

Тя не предостави допълнителни подробности относно времето или обхвата на посещението.

Стилът на Гилфойл за филма "Мелания"

Гилфойл отиде да гледа документалния филм за първата дама на САЩ в дълга рокля, която подчертава извивките й, но и която е характерна повече за червения килим на "Холивуд".

Американската посланичка в Гърция е за кратко в Атина, но вече е известна със своите предизвикателни аутфити. 

Припомняме, че през ноември Гилфойл, която е бивша годеница на сина на Доналд Тръмп, прикова погледите в гръцката столица и предизвика истински фурор с дръзка и прозрачна рокля, с която се появи на събитие за Деня на благодарността, организирано от Американо-гръцката търговска камара. Фокусът не беше върху нейната реч, а върху нейното облекло - прозрачна украсена рокля, която мнозина смятаха за твърде провокативна за официално дипломатическо събиране.

Още от самото начало тя се появи в Гърция като истинска холивудска звезда, а силният грим и стъпките встрани от официалния дрескод са нейна запазена марка. Дори гръцките кожухари бяха впечатлени от нейните аутфити и я поканиха на панаир. ОЩЕ: Палавница: Американският посланик в Гърция събра погледите с дръзка и прозрачна рокля (ВИДЕО)

Деница Китанова
