Група DOM представя "Ти": За раздялата като движение напред (ВИДЕО)

Независимата група DOM, създаваща съвременна авторска българска музика с ясно изразен почерк, представи втория си сингъл, озаглавен "Ти". Песента разглежда темата за раздялата и проваления идеал не като драматичен край, а като момент на приемане и движение напред — нещата са такива, каквито са.

В звукозаписа участват над 15 млади професионални музиканти, включително класически рок инструментариум и класически инструменти като цигулки, виолончело и контрабас. Това придава на "Ти" богат, плътен и емоционален звук, който се откроява на независимата българска сцена. Сингълът е издаден независимо и вече намира силен отклик сред публиката.

Видеоклипът към "Ти" е неразделна част от проекта и развива посланието на песента чрез визуален разказ. Подходът е минималистичен и концептуален – образът не илюстрира музиката буквално, а съществува като самостоятелно художествено изказване. Клипът е реализиран в колаборация с млади видеоартисти и е създаден без външно финансиране, с изключително внимание към всеки детайл.

За група DOM

Създадена от студенти на музикалната академия "Проф. Панчо Владигеров" през 2023 г. - Теодор Христов (китари, синтезатори, вокал); Константин Куртев (ударни, клавишни) и Теодор Дойчев (китари, бас). През 2024 г. към групата се присъединява Константин-Кирил Йорданов (бас) като така на следващата година започват сериозните живи участия отвъд стените на музикалната академия.

След работа в студиото и на сцена с редица гост музиканти, приятели на групата, в края на 2025 г. към състава се присъединява и Борис Начев (вокали, ритъм китара). Звукът се движи между арт рок и поп, но жанровите рамки никога не са били самоцел за групата – те са средство за изразяване на идеи, емоции и състояния. Проектът залага на честност, детайл и емоционална плътност, както в музиката, така и във визуалния си език. DOM работят без външно финансиране и вярват, че качествената българска музика може да бъде независима.