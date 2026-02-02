Втори козметичен салон в Бургас качвал кадри на клиенти в порнографски сайт

Втори козметичен салон в Бургас - в комплекс "Меден рудник", е имал скрита камера в помещение за извършване на лазерна епилация. Кадрите са качвани в порнографски сайтова. Все още не е ясно дали има връзка между двата салона. Възможно е да се касае за мрежа за търговия за продаване на кадри. Засегнати са стотици клиенти на салоните за красота. Те обмислят да заведат колективен иск.

ОЩЕ: Шокиращо разкритие: Клиентка на козметично студио се появи в порнографски сайт

Кадрите как клиентите се събличат за процедурите са разпространени в десетки сайтове - с платен достъп или регистрация. Това се е случвало от 2020 г., а последното качено видео е от месец януари.

Сред жертвите са магистрати, служители на НАП, общински съветник, журналисти, близки на високопоставени длъжностни лица, полицаи, непълнолетни на 16-17 г., бременна жена. Най-малкото засегнато момиче е на 15 години.

Адвокатът на жертвите заяви в ефира на Нова телевизия, че предполага, че видеата са гледани десетки или стотици хиляди пъти и ако са заплащани по 30 евро, всеки може да си направи сметка какви суми са акумулурани.

Комисията за защита на лични данни е съставила акт на салона в центъра на Бургас. МВР и прокуратура продължават с проверките. Салонът все обаче все още работи.