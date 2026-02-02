Любопитно:

Радев няма да е онбашията, който ще сложи 122 народни представители и ще направи правителство

02 февруари 2026, 08:31 часа 597 прочитания 0 коментара
Радев няма да е онбашията, който ще сложи 122 народни представители и ще направи правителство

Думите от заглавието са на политолога Любомир Стефанов, изречени в студиото на БНТ. Под турската дума "онбашия", се има предвид и се разбира, че президентът нямало да бъде "полицейският началник, който да вкара на собствен гръб 122 депутати и веднага да направи правителство". Според Стефанов сега Радев щял да разбере с кожата си, че в България управлява с коалиционни правителства и тепърва щели да се водят преговори. Още: Божанков: Румен Радев е стратегическа заплаха за България

Според Стефанов Радев се е показал в интервюто си в "Панорама" по БНТ като една истинска политическа сирена, обещала благини като политик. Радев се държи като "Мамник" и като нов български сериал се опитва да спечели симпатизанти, коментира той в стидиото на БНТ. 

Какъв е пътят на Радев след предсрочните избори?

Снимка: БГНЕС

Още: Иво Христов: Радев уцели десетката – той е единственото последователно отрицание на модела „Пеевски-Борисов“

Журналистът Ружа Райчева посочи, че Румен Радев идва в политиката, за да създаде нов ляв център. Според нея БСП са много назад в битката за предсрочните парламентарни избори и е по-вероятно да се присъединят към Радев, за да влязат в парламента. 

Райчева заяви още, че е поразена от това колко едва ли не "бомби" е настъпил Радев с интервюто си и едва ли не колко червени линии е начертал. Всички са се радикализирали срещу Радев, която президентът идвайки си е поставил за цел да пресече, смята тя. 

Ружа Райчева е на мнение, че Румен Радев дава шанс на Бойко Борисов "да се откачи от Делян Пеевски". Според нея предстои смяната на съдебната власт с Румен Радев, ПП-ДБ, но по думите ѝ вероятно щели да се включат и ГЕРБ. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Социалният антрополог Харалан Александров пък определи интервюто на Румен Радев в "Панорама" по БНТ като скучно. Има един умерен, улегнал и един институционален борец срещу мафията и това, което се чу по време на интервюто е, че на всеки нещо хубаво щяло да му се случи, отчете Александров.

Той се съгласи с думите на политолога Любомир Стефанов, че Радев се държи като "Мамник". Въпросът около президента е на какви хора ще разчита в листите си, добави Харалан Александров. 

Социалният антрополог посочи, че се оформят 4 квадрата в следващото Народно събрание - на ГЕРБ-СДС, на ПП-ДБ, на Румен Радев и на "Възраждане". 

Още: Вигенин за Радев: Имаме сходни политики, може би заедно ще постигнем повече

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
цитати Цитат на деня Румен Радев политическа партия Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026 оставка Румен Радев
Още от Цитати
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес