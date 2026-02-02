Радев няма да е онбашията, който ще сложи 122 народни представители и ще направи правителство

Думите от заглавието са на политолога Любомир Стефанов, изречени в студиото на БНТ. Под турската дума "онбашия", се има предвид и се разбира, че президентът нямало да бъде "полицейският началник, който да вкара на собствен гръб 122 депутати и веднага да направи правителство". Според Стефанов сега Радев щял да разбере с кожата си, че в България управлява с коалиционни правителства и тепърва щели да се водят преговори. Още: Божанков: Румен Радев е стратегическа заплаха за България

Според Стефанов Радев се е показал в интервюто си в "Панорама" по БНТ като една истинска политическа сирена, обещала благини като политик. Радев се държи като "Мамник" и като нов български сериал се опитва да спечели симпатизанти, коментира той в стидиото на БНТ.

Какъв е пътят на Радев след предсрочните избори?

Журналистът Ружа Райчева посочи, че Румен Радев идва в политиката, за да създаде нов ляв център. Според нея БСП са много назад в битката за предсрочните парламентарни избори и е по-вероятно да се присъединят към Радев, за да влязат в парламента.

Райчева заяви още, че е поразена от това колко едва ли не "бомби" е настъпил Радев с интервюто си и едва ли не колко червени линии е начертал. Всички са се радикализирали срещу Радев, която президентът идвайки си е поставил за цел да пресече, смята тя.

Ружа Райчева е на мнение, че Румен Радев дава шанс на Бойко Борисов "да се откачи от Делян Пеевски". Според нея предстои смяната на съдебната власт с Румен Радев, ПП-ДБ, но по думите ѝ вероятно щели да се включат и ГЕРБ.

Социалният антрополог Харалан Александров пък определи интервюто на Румен Радев в "Панорама" по БНТ като скучно. Има един умерен, улегнал и един институционален борец срещу мафията и това, което се чу по време на интервюто е, че на всеки нещо хубаво щяло да му се случи, отчете Александров.

Той се съгласи с думите на политолога Любомир Стефанов, че Радев се държи като "Мамник". Въпросът около президента е на какви хора ще разчита в листите си, добави Харалан Александров.

Социалният антрополог посочи, че се оформят 4 квадрата в следващото Народно събрание - на ГЕРБ-СДС, на ПП-ДБ, на Румен Радев и на "Възраждане".

